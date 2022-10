Thiry Laurent SPRL, 20 ans d’existence à Cobreville: « On veut garder notre taille familiale »

Laurent Thiry. ©Xavier Creer

À l’époque, Laurent Thiry SPRL était spécialisée dans la réalisation de cours en autobloquant et en égouttage. "Au bout d’un an, j’ai su prendre un premier ouvrier et après deux ans, nous avons commencé les chantiers publics avec la confection de voiries", raconte le Cobrevillois, qui a le travail dans le sang. La société grandit rapidement: "Après trois ans, nous étions 12, avec 10 ouvriers, en plus de mon épouse et moi. Nous avons toujours gardé ce nombre en moyenne."

Une constance voulue car ce n’est pas la demande qui manque: "Nous pourrions grandir encore, employer plus d’ouvriers, mais nous voulons rester une petite société familiale, pour garder de la qualité avant-tout, surtout au vu des normes actuelles, et garder la bonne entente dans l’équipe."

« Jamais dû licencier »

Une équipe composée entre autres de deux de ses frères et de celui qui l’avait formé à ses débuts. "Je n’ai jamais licencié personne, ni mis d’annonce. Ils viennent presque tous de la commune et je les connaissais avant. Mon équipe tourne très peu. Et j’espère bien qu’ils resteront ici jusqu’à leur pension. Je fais tout pour."

Les employés restent stables, à l’instar du chiffre d’affaires ces dernières années, mais Laurent Thiry sait s’adapter au marché. "Pendant plusieurs années, les revenus se répartissaient 50-50 entre le privé et le public, mais entre 2010 et 2015, c’était 90% via le privé, explique Laurent Thiry. Car après la crise financière, les marchés publics ont fortement diminué, je ne voulais plus que du privé. Et nous avons recommencé les marchés publics vers 2016 - 2017 et c’est revenu à 50 -50".

Autre adaptation, voici 6 ans, le côté pavé autobloquant a été abandonné, pour se concentrer sur le tarmac et la démolition, "car nous avions trop de demandes en tarmac et qu’il aurait fallu réembaucher, or ce n’était pas notre but".

Si vous roulez dans la région, c’est d’ailleurs sans doute sur une route réalisée par Thiry Laurent SPRL. Car, c’est une volonté, ils sont principalement actifs dans leur bassin de vie. "Nous avons déjà été à Athus, mais sinon, nous n’avons jamais travaillé très loin", témoigne-t-il.

Autre preuve s’il en est d’une qualité constante depuis toutes ces années. Et qui devrait encore durer longtemps. "J’aime mon métier et mon équipe, j’espère continuer comme cela jusqu’à ma retraite", termine Laurent Thiry.