L’Amour est dans le pré : Le Sibrétois Bernard aurait-il déjà un coup de cœur ?

Bernard encore papa !

Suite à l’arrivée de Cathy et Françoise à la ferme, Bernard a proposé à ses dames de se rendre en pâture pour observer ses vaches vêler. Le Sibrétois n’a pas manqué de plaisanter à nouveau, et profiter du contexte pour taquiner les deux femmes, "Et quoi ? Vous n’avez jamais accouché mesdames ? Vous ne savez pas comment ça va ? Quand ça commence, il y a aussi des contractions hein", a alors blagué le célibataire. N’ayant jamais assisté à ce genre de scène, Cathy a profité du spectacle pour féliciter Bernard, ce à quoi ce dernier a répondu en riant, "je suis papa ! ".

Toutes sous son charme

Alors que Patricia n’est finalement arrivée que le lendemain, il semblerait que toutes trois soient bel et bien déjà tombées sous le charme de l’agriculteur. "Il est gentil", "Il est adorable", "Il aime les animaux", autant de compliments partagés par les femmes à l’égard de Bernard. Des prétendantes qui se verraient bien rester à la ferme. "Pas de problème, il y a du travail pour tout le monde !". Rien n’est pourtant moins sûr, car le Sibrétois semble déjà savoir qui garder pour la suite…

Un handicap et une préférence

Le futur choix de Bernard pourrait-il être influencé par le handicap de Patricia ? En effet, cette dernière se déplaçant en béquilles, elle devient, bien malgré elle, une actrice passive de l’aventure, réduisant sans doute ses chances de séduire l’agriculteur… Pas facile pour l’assistante vétérinaire qui, contrairement à Cathy et Françoise, était malheureusement contrainte de rester dans la voiture… Difficile d’imaginer une vie à la ferme dans de telles conditions.

En fin d’épisode, Bernard a ensuite pu profiter d’un moment seul avec Françoise. Cette dernière l’a alors questionné sur un éventuel choix déjà tout réfléchi…

La réponse de Bernard s’est avérée très claire: "Oui, et depuis longtemps, mais je ne dirai rien !".

Tout laisse à croire que cette préférence irait en faveur de Françoise, avec qui l’éleveur avait déjà bien accroché au speed dating, en trichant notamment avec le sablier, rappelez-vous… Pour savoir quels seront les choix de Bernard, il faudra attendre la semaine prochaine.