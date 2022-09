L’Amour est dans le pré : le Sibrétois Bernard se démarque avec son humour et sa bonne humeur

Beaucoup d’humour

Ce dimanche, les téléspectateurs ont pu découvrir la personnalité de Bernard. C’est avec beaucoup d’humour et d’autodérision, mais surtout très décontracté, qu’il s’est livré à l’exercice de la lecture de ses lettres, écrites par plusieurs prétendantes.

"Cool Raoul, comme on dit chez nous! Des lettres il n’en faut pas cinquante, juste une c’est assez, on ne va pas lire pendant deux heures non plus!", s’exclamait-il auprès de ses camarades d’aventure, avec son second degré déjà iconique. Tout au long de l’épisode, Bernard n’a d’ailleurs cessé de faire rire les autres agriculteurs.

C’est dans cette dynamique que le Sibrétois, qui élève des blondes d’Aquitaine, n’a pas pu s’empêcher d’enchérir sur les propos de Julien, quand ce dernier lui a avoué préférer les blondes, "des blondes? J’en ai déjà à la maison, mais à quatre pattes, pas à deux pattes!", a-t-il plaisanté.

Des lettres intrigantes

Malgré son humour, Bernard s’est tout de même concentré sur la lecture de ses lettres. Il était d’ailleurs très impatient de pouvoir les consulter. "Cela me fait penser au 6 décembre quand on ouvrait la porte pour voir si Saint-Nicolas était passé. C’est juste la même chose avec les lettres!", a-t-il lancé. Quand Sandrine Dans, présentatrice de l’émission, lui a tendu son paquet de courriers, il s’est d’ailleurs exclamé d’un "waw, tout ça! ", tel l’enfant qu’il décrivait face aux présents du fameux Saint-Nicolas. De lettre en lettre, notre agriculteur n’a cessé d’être intrigué. "Patricia ici, elle n’a pas d’enfants, et elle ne fume pas, ça, c’est bien! Elle est assistante vétérinaire, ça, c’est bien aussi, c’est juste ce qu’il me faut!", a-t-il commenté. Je pense que j’ai trouvé la bonne ici! Cathy, elle dit qu’elle est comique et joviale, qu’elle aime bien rigoler. Elle adore la nature et voyager, comme moi!" Sur cette dernière, il s’est toutefois inquiété de ne pas avoir d’indication sur la région de provenance de son admiratrice, "de toute façon maintenant, il y a les voitures, les bus et les trains!", s’est-il rassuré.

Bernard mis au défi

Après la lecture du courrier, les agriculteurs de cette 14esaison se sont retrouvés, avec Sandrine Dans, au bord d’un bateau, afin de se rendre sur le lieu de la deuxième étape de l’aventure, celle des speed datings. Ne semblant aucunement stressé, voire même trop à l’aise, Sandrine l’a défié de simuler un speed dating avec Soraya, une autre candidate, afin de voir de quoi il était capable. Pour Arnaud, autre agriculteur de la saison, c’est sans appel, Bernard n’était pas à la hauteur, c’est un 4 sur 10… Aïe, peut mieux faire! Malgré sa bonne humeur et son humour omniprésents, Bernard cacherait-il un semblant de timidité? Comment réagira-t-il face à ses prétendantes? Pour le savoir, le rendez-vous est donné à dimanche prochain.