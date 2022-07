Le 19 juillet, le conseil communal a voté à l’unanimité le projet de schéma d’orientation local (SOL) pour la mise en œuvre de la zone d’aménagement communal concertée (ZACC).

Ce vote constitue une nouvelle étape dans l’établissement d’un nouveau lotissement qui pourrait accueillir de 100 à 150 logements, répartis en maisons mitoyennes et immeubles à appartement.

La propriété de Jean-Christophe Jamaer se trouve au cœur de ce nouveau projet. Paysagiste indépendant depuis deux ans, il a fait de son jardin un véritable showroom, l’un des plus beaux jardins de la province.

"Dans un premier temps, on prévoyait de me couper la propriété en deux avec pour conséquence de réduire à néant tout ce que j’ai mis en place, s’attriste-t-il.Le schéma a été revu depuis lors."

Profitant de son expérience de géomètre, le Sibrétois suit le dossier depuis qu’il en a eu écho."En février 2021, on a vu poindre un schéma de principe. Avec deux autres propriétaires, nous avons pris contact avec la Commune, mais on nous renvoie toujours la balle en disant qu’on pourra se prononcer au moment de l’enquête publique. Le bourgmestre Besseling et le directeur général se retranchent derrière le CoDT, que j’ai renommé le code de la dictature territoriale. Ils le suivent comme une parole d’évangile. Quand on voit le projet, on a vraiment l’impression que le bureau d’étude n’est pas venu sur le terrain. Ils n’ont en tout cas pris aucun contact avec les propriétaires et les riverains. Il y a un véritable manque de transparence dans ce dossier. La Commune laisse monter la cocotte car les habitants sont de plus en plus nerveux."

«Un manque d’humanité»

Quelques riverains ont toutefois été reçus le 18 juillet dernier."Soi-disant pour trouver un accord, mais on nous a présenté un projet déjà établi qui a été voté le lendemain, poursuit M. Jamaer.On souffre vraiment d’un manque d’humanité et de prise en compte du citoyen. Jamais je n’aurais pensé avoir recours à des avocats. On a l’impression que le collège est dans une tour d’ivoire et ne nous écoute pas."

Les riverains ne comprennent pas non plus la ligne conductrice de la Commune."Cela fait vingt ans que certains veulent construire dans cette zone, mais on leur refuse. Ils ont des terrains de famille et veulent y construire, mais on leur met des bâtons dans les roues. Et maintenant, on peut construire 100 logements. Et sans conserver l’aspect rural des quatre façades. Nos jeunes sont-ils intéressés par des cages à poules ou des appartements? Pas sûr. Et qu’on ne nous parle pas de plus-value car les terrains seront vendus comme terrains agricoles."

Les riverains ont donc décidé de mener le combat pour préserver leur quiétude et espérer un revirement de la Commune."Sibret n’a pas besoin de ce projet pharaonique", conclut M. Jamaer.