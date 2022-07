Trois comédiens de Vaux-sur-Sûre s'invitent à votre table pour déclamer textes et poésies

À table! Le livre est dans l’assiette. Les comédiens Miguel Lamoline, Daniel Godart et Virginie Legrand viennent de lancer un concept tout à fait singulier. Ils sont accueillis à votre table pour présenter des textes, des citations, des extraits, de la poésie. qui ont pour point commun le thème de la gastronomie, de la bière, du vin, du café."Nous passons une heure à table, explique Miguel Lamoline.En fait, deux fois une demi-heure. Nous sommes au cœur des convives et on leur partage donc des textes. Et nous bougeons au gré de la dégustation. Le mieux, c’est de manger des choses à grignoter, de type apéro dînatoire."