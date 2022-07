Si le cdj de Sibret a quitté le bateau entre-temps, les cdj de Bercheux, Juseret, Morhet et Rosières, chapeautés par la Commune, relancent donc ces apéros en plein air (et couverts) cette année, avec deux rendez-vous programmés. "Ils ont préféré limiter à deux, un en été et un en hiver, (NDLR: il y en avait 4 en 2019) car ils ont aussi leurs activités à relancer et veulent bien faire les choses", prévient Angélique Creer, responsable du projet pour la Commune.

Il ne faudra guère patienter pour profiter du premier apéro, prévu ce vendredi 22 juillet, "où l’on découvrira un nouveau lieu avec le site de l’entreprise Polygone à Morhet, le long de la chaussée de Saint-Hubert" , précise la responsable. Les ingrédients qui ont fait le succès des éditions précédentes, simples et efficaces, sont repris: animation musicale (avec un saxophoniste), château gonflable et bière locale (Big V ou Morhette), à partir de 18h. "Ils vont aussi essayer de proposer quelque chose en rapport avec le projet de Commune commerce équitable" , annonce-t-elle.

Une festivité, à l’accès gratuit, ouverte à tout le monde. "La volonté est que ce soit un moment de rassemblement pour tous les gens de la commune, pas seulement du village qui reçoit , soutient Angélique Creer. Ce n’est d’ailleurs pas juste le cdj de la localité accueillant l’événement qui s’en occupe, ce sont tous les jeunes des différents clubs". Toujours selon le même modèle, l’apéro d’hiver sera, lui, organisé le 16 décembre "à Rosières ou à Bercheux, cela doit encore être décidé" .

Appel aux autres clubs

Les jeunes des quatre clubs d’À Vaux Apéros sont en tout cas impatients de retrouver les citoyens autour d’un verre. "Nous les avons contactés pour relancer l’activité et ils étaient directement motivés, souligne la responsable de la Commune. De notre côté, l’envie était claire de poursuivre et développer ce projet, qui avait été lancé suite à un appel à projets pour une politique locale avec une jeunesse plus participative.L’idée est qu’ils soient indépendants, même si nous chapeautons le tout." Ainsi, les jeunes gèrent l’équipement mis à disposition par la Commune, qui comprend une remorque avec une tonnelle, des mange-debouts et un canon à chaleur. "Et ils investissent les bénéfices dans du nouveau matériel pour ces apéros, à l’image d’une petite sono" . Preuve de la volonté partagée de faire grandir ces événements, les cdj préparent un règlement d’ordre intérieur pour l’utilisation du matériel. "Ainsi qu’un appel à participer aux autres cdj de la commune" , annonce Angélique Creer. Les clubs intéressés peuvent donc rejoindre le train qui a repris sa marche en avant vers des apéros toujours plus conviviaux.