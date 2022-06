C’est en tout cas ce que craignent les édiles et notamment ceux de la commune de Vaux-sur-Sûre. Les conseillers ont néanmoins voté le plan d’investissement communal (PIC) et le nouveau plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI).

"Il y a une hausse des prix de 30 à 35% actuellement, s’attriste le bourgmestre Yves Besseling. Nous allons donc plutôt proposer un inventaire des travaux à réaliser au lieu d’un programme, pour une réalisation plutôt en six ans qu’en trois."

L’échevin des travaux René Reyter poursuit: "Nous avons établi des projets pour 2,6 millions d’euros mais cette enveloppe sera sans doute revue. On nous a motivés à grossir les dossiers PIMACI qui permettent un subside de 80% alors que le PIC en propose 60%."

Et les cartons sont bien remplis avec la rénovation des allées des cimetières, des glissières de sécurité à Grandru et Poisson-Moulin, la rénovation des rues de Sûre et Lavaselle, la liaison entre Chaumont et Hollange, la rue de Chopinette à Bercheux, la rue de Mande-Sainte-Marie, les rues au centre d’Hompré, les aires de covoiturage d’Hompré, Cobreville et Villeroux, les liaisons Sûre-Vaux, Remichampagne-Grandru, Remichampagne-Remoiville, le terrain de foot de Chaumont-Assenois, la liaison Vaux-Juseret, Sibret-Dry Bar ou encore Villeroux-Senonchamps .

"C’est un avant-projet qui reviendra sur la table du conseil, poursuit l’échevin. Il y a encore des dossiers dans le PIC 2021 et ceux-ci déborderont sur la prochaine législature. On déterminera les priorités quand nous recevrons les informations auprès de la Région wallonne."

Et René Reyter de conclure: "La volonté est de faire le tour de toutes les voiries dans les quatre ans. Nous avons une bonne réputation au niveau de nos routes grâce aussi au travail des précédentes législatures. Il faut poursuivre sur cette même voie."

Bientôt des nouveaux dentistes

Les conseillers se sont aussi accordés sur le prix des loyers de la maison communale (500 euros pour le cabinet médical, 1500 euros pour le cabinet dentiste + les charges).

"L’arrivée de futurs dentistes est imminente, se félicite le bourgmestre Besseling. Cela soulagera vraiment nos deux dentistes qui ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients. "

C’est aussi dans ce cadre qu’une enveloppe de 25000 euros va être dévouée pour l’aménagement du cabinet dentaire. Tous les points ont été votés, comme toujours, à l’unanimité des conseillers.