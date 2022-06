Un plan pour bien faire la fête en Luxembourg

"Le Plan Fête est un projet de promotion de la santé qui vise à ancrer la réduction des risques en milieu festif en province de Luxembourg , explique le député provincial Stéphan De Mul. C’est une stratégie de promotion de la santé globale et positive. Elle propose de sensibiliser, soutenir et accompagner plutôt que d’interdire les comportements à risques. Ce projet est le fruit d’un énorme travail de plusieurs années mené par les partenaires."

Des organisateurs en situation

Réunis dans le Vauxhall de Vaux-sur-Sûre, des organisateurs ont pu s’immerger dans une organisation festive avec tous ses aspects: la musique, le bar, mais aussi les zones de repos, le bar à eau,.

" Depuis 2017, ce plan se construit et s’appuie sur des savoirs, sur des expériences existantes, sur de l’expertise de notre territoire et au-delà, sur de nombreux échanges avec la trentaine de services issus de secteurs variés ou encore sur l’enquête qui a donné la parole aux jeunes de la province", poursuit Séverine Verscheure, chargée de projet au CLPS Lux.

Il aborde la santé, le bien-être en milieu festif en proposant des moyens pour limiter les comportements à risque (sexuel, auditif, social, sécurité, liés aux consommations).

"Le Plan Fête envisage donc la santé en milieu festif sous un angle global et positif pour inclure plutôt qu’exclure: la fête pour beaucoup synonyme de plaisir et décompression avec les amis" , ajoute Séverine Verscheure.

Le site internet est à présent en ligne pour répondre à toutes les questions des organisateurs de petits ou grands événements, un grand facilitateur, rassemblant un maximum d’informations pratiques.

"Ce nouveau portail se veut facile d’utilisation et dynamique , lance encore Marie Sainlez d’ODAS Coordination. Nous le mettrons à jour régulièrement afin de fournir les dernières actualités, mais également les nouvelles ressources mises à disposition, les formations organisées. On veut vraiment donner aux organisateurs la possibilité de réduire les risques en informant et en outillant les professionnels et bénévoles de la fête afin d’offrir un environnement festif favorable où chacun peut adopter des comportements responsables en matière de santé."

Un site bien pratique pour tous les organisateurs de festivités qui y trouveront toutes les informations et les conseils nécessaires à faire la fête en toute sécurité.