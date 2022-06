De Lie, dans la lignée des champions

es victoires à répétition d’Arnaud De Lie impressionnent. Ses débuts tonitruants chez les pros, avec déjà six succès, font beaucoup parler. "En début de saison, on disait qu’il y avait du Boonen en lui, je me demandais si ce n’était pas trop tôt de parler de lui comme ça, mais il ne cesse d’épater", a par exemple commenté José De Cauwer, l’ancien directeur sportif ou sélectionneur national, aujourd’hui consultant sur Sporza.

Sven Nys a lui aussi été marqué par la vélocité du Taureau de Lescheret. "Je suis curieux de le voir à l’œuvre au Championnat de Belgique face à Wout van Aert", lâche le papa de Thibau.

D’autres commentaires élogieux ont circulé après sa sixième victoire de la saison. "Il y a du Boonen et du Gilbert en lui." Ce dernier a même déclaré dimanche qu’on avait trouvé son successeur.

Avec la force qu’il dégage sur le vélo, avec son sens aiguisé de la course et avec sa puissance dans la dernière ligne droite, De Lie a marqué les esprits. Avec six victoires pros à 20 ans à peine, il fait preuve d’une précocité digne des plus… grands champions. Au niveau des sprinters, il se montre par exemple plus véloce que Mark Cavendish.

Quand le sprinter anglais est passé pro, en 2007, à cette même date du 6 juin, il ne s’était imposé que cinq fois. Le Manx Express avait cependant déjà fait mouche sur une classique (sa première victoire a été conquise sur le Grand Prix de l’Escaut) ou au niveau World Tour (deux étapes du Tour de Catalogne). Mais l’actuel sprinter de la formation Quick-Step Alpha-vynil avait un an de plus.

Même constat par rapport à Caleb Ewan. L’Australien avait 20 ans lors de ses débuts chez les pros, en 2015. Il avait décroché cinq succès à cette date du 6 juin (sa sixième victoire est tombée le 8 juin sur une étape du Tour de… Corée). Arnaud Démare en avait décroché quatre à cette même période lors de ses débuts chez les pros. Dylan Groenewegen, lui, n’avait pas trouvé le chemin du succès avant le mois d’août de sa première année chez les pros.

Dans un autre registre, Tadej Pogacar avait remporté cinq épreuves à cette même date du début du mois de juin, lors de sa découverte du peloton de l’élite. Tandis que Remco Evenepoel n’avait pas encore gagné (mais le prodige de Scheepdaal était un an plus jeune et allait le faire dans la foulée, sur le Tour de Belgique). Philippe Gilbert non plus ne s’était pas directement imposé chez les pros. Tandis que Peter Sagan avait glané cinq succès, dont plusieurs en World Tour.

De Lie aura une nouvelle opportunité de victoire, samedi, sur À Travers le Hageland, sur une épreuve qui va lui convenir à merveille, avant d’ajouter le Tour de Belgique à son programme.