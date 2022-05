En ce jour symbolique du 8 mai, les autorités communales ont voulu inaugurer le rafraîchissement de cette place inauguré en 2009 en présence du général américain qui est décédé en 2018. "Se retrouver sur ce lieu ce dimanche n’est pas anecdotique , lance l’échevin René Reyter. Il y a 77 ans, était signé l’armistice de la guerre 40-45. Commémorer, se souvenir, avoir un devoir de mémoire sont autant de missions à poursuivre et à perpétuer et encore plus en cette période trouble où la guerre est à nos portes."

L’édile ne pouvait passer à côté de l’actualité: "À 2000 km de chez nous, chaque jour des citoyens, victimes d’une nouvelle barbarie, sont tués et souvent de manière très brutale. Et comme chez nous après le 8 mai 1945, ces Ukrainiens devront reconstruire, mais surtout se reconstruire et sans un parent proche ou un conjoint ou un enfant partis trop vite à cause de cette horreur".

Il pointe aussi le devoir de mémoire: "C’est primordial pour que nos générations futures poursuivent cette mission en espérant que demain ne sera pas dramatique. Restons confiants vers une paix retrouvée".

Dans le cadre du Sentier de la Mémoire

L’échevin Reyter a rappelé l’origine de ce nouveau projet sur la place qui est également dédié au général Patton et au Sentier de la Mémoire. "Lorsque la Région wallonne a lancé le projet "C’est ma ruralité" et que le tourisme de mémoire rentrait dans les critères pour être retenu, notre Commune n’a pas hésité longtemps. D’autant que ce projet germait aussi dans la tête des responsables de l’ASBL La Mémoire civile 40-45 de Sainlez (Jean-Paul Dabe et Gwaenaël Spote). Après plusieurs réunions avec des membres des collèges de Bastogne et de Fauvillers, nous avons vite conclu de mettre en place un dossier transcommunal."

C’est ainsi qu’est née une route retraçant le chemin parcouru par les troupes américaines au départ de la place du Pâchis à Fauvillers en passant par Menufontaine, Burnon, Chaumont, Clochimont, Assenois et enfin à Bastogne au fortin Boggess pour terminer sur la Place Patton.

Une balade Totemus partant de cette place permet aussi de découvrir au mieux la région depuis quelques semaines.

Après avoir remercié ceux qui ont participé à l’aménagement de cette place (les élèves de l’ICET pour le kiosque, les ouvriers communaux et Jean-Bernard Zéler pour la peinture ou encore les traductrices des stèles), l’échevin Reyter a conclu son discours en citant Churchill: "Un peuple qui oublie son passé n’a pas d’avenir."