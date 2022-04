Samedi, 21 chiens et leur maître (-sse) participeront à la catégorie 1 et 2 de 8h15 à 17h.Dimanche, ce sont 9 chiens et leur maître (-sse) qui vont concourir en catégorie 3 (la plus forte), de 10h à 16h.

Le mondioring rassemblant des exercices d’assouplissement, de saut et mordant, cette discipline permet de mettre en avant les capacités physiques du chien ainsi que la qualité de son dressage et la maîtrise du maître.

Si la grande majorité des participants sont Belges (il faut dire que la Belgique est une référence dans la discipline), deux duos hollandais et un duo allemand seront également de la partie.

Entrée gratuite tout le week-end avec un bar et de la petite restauration sur place sous un chapiteau.De quoi être protégé(e) même en cas de pluie.