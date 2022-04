Bernard, de Vaux-sur-Sûre, seul candidat de la province

"Je recherche quelqu’un de tout simple comme moi. Je veux profiter de la vie. J’ai travaillé, j’ai donné.Jean-Félix, le plus jeune de la famille, avec lequel je suis proche et fort complice, prend le relais tout doucement" , poursuit le candidat.

Ses amis décrivent Bernard comme très dur commercialement mais très gentil et correct. "De temps en temps il nous parle de son célibat qui lui pèse.Je lui souhaite de rencontrer une bonne compagne et qu’il soit heureux."

"J’aime bien avoir quelqu’un à qui raconter ma journée le soir, avoir une complicité" , complète l’éleveur.

Face à ce bon vivant, blagueur, Sandrine Dans ne se fait pas de souci.

"J’ai le temps de courtiser une femme, il n’y a pas de problème! Il faut la courtiser quand même.Coupez, coupez" , dit-il, hilare, à la caméra.

Bernard et son fils emmènent ensuite Sandrine boire un café, accompagné d’une petite goutte, à la cafétéria du marché aux bêtes.

Inscrit par son fils

La suite de la présentation de Bernard se passe dans la ferme à Vaux-sur-Sûre, village où vivaient déjà ses arrières grands-parents. D’emblée, Sandrine, l’animatrice, est mise au travail tandis que Bernard, amusé, observe de loin.

On apprend que c’est son fils Jean-Félix qui l’a inscrit à l’émission. "Je voyais l’émission à la télé et comme il est séparé de ma maman depuis trois ans, je me suis dit pourquoi pas! Il donne beaucoup et il n’a jamais reçu tout ce qu’il donne."

"Il faut faire le deuil , reconnaît Bernard. J’aimerais trouver un amour sincère et véritable qui ne joue pas avec mes sentiments.Je ne veux pas finir mes vieux jours seul. Je fais le dur et je rigole mais je suis quelqu’un de fort sensible."

Si vous avez succombé à l’humour et à la sensibilité de Bernard, vous pouvez lui écrire à L’Amour est dans le Pré, avenue Georgin, 2 – 1030 Bruxelles ou par mail à amour@rtl.be.