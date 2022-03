Né le 30 mai 1941 à Juseret même, Albert Feron a débuté sa vie professionnelle à..14 ans! Apprenti puis ouvrier au garage Mathieu à Longlier, il a dû, au début, effectuer tous les trajets à vélo, qu’il pleuve ou qu’il vente. Preuve déjà d’un caractère déterminé et bosseur. Et d’une passion qui ne l’a jamais quitté, celle du cyclisme dont il ne ratait aucune course à la télévision.Et qu’il a longtemps pratiqué, lui qui aimait enfourcher son vélo pour se balader.

Il a ensuite travaillé durant 10 ans comme patrouilleur chez Touring Secours avant de devenir chef d’atelier durant 8 ans au garage François.

Mais le Juserétois s’est surtout fait un nom en reprenant ensuite, dans son hameau, une entreprise de montage et démontage de pneus en 1985, à l’âge de 42 ans. Une entreprise lancée en 1955 par la famille Louvigny et qui avait changé de main entre-temps.Albert Feron, épaulé par sa femme Nelly, a d’abord débuté avec un ouvrier, avant d’être rapidement rejoint par son fils Dominique."Il en avait marre d’être ouvrier et s’est décidé quasi du jour au lendemain,se souvient Dominique. Ils ont dû hypothéquer la maison, mais il a dit qu’il réussirait à s’en sortir."Une vraie prédiction pour ces fous de travail.Car si les Pneus Feron ont démarré dans leur petit garage de 4 m sur 5, la société n’a ensuite cessé de grandir au fil des ans.

Restée toujours familiale, la société "Pneus Ferons & Fils" emploie désormais 20 personnes sur quelque 3900 mrépartis en plusieurs hangars et garages à la fin de la rue du Bois Ramon.

«La signature Feron»

Après des années de durs labeurs, celui qui ne rechignait jamais au travail a laissé la main à son fils voilà une quinzaine d’années."Mais il nous a donné un coup de main et conduisait encore voici 3, 4 ans, précise son fils. C’était un bon patron.Il ne tournait pas autour du pot et il nous a appris que l’honnêteté était la base.Il m’a toujours dit qu’on ne doit jamais laisser partir un client avec un vice caché.Il faut être rigoureux, serviable et prendre tous les clients de la même manière, surtout jamais de haut. C’est la signature Feron, que je perpétue avec mes ouvriers.Il a été mon prof dans beaucoup de domaines, puis un complice au travail, même si ce n’était pas toujours été simple car nous avons tous les deux du caractère. Les chiens ne font pas des chats (sourire)."Du sérieux, mais aussi un vrai sens de la convivialité et de l’humour.Une petite blague n’était d’ailleurs jamais bien loin lorsqu’il accueillait ses clients ou dans la vie quotidienne.

"Il aimait la vie sociale, reprend Dominique Feron. Il aimait sortir et ne ratait d’ailleurs aucune festivité à Juseret.Ce n’est pas lui qui dansait sur la table, mais il avait le mot pour rire et savait s’amuser."

«Il peut rejoindre mamanen paix»

Mais Albert n’aurait pas pu réussir tout cela sans l’aide précieuse et constante de sa femme Nelly Chetter. Juserétoise d’origine également, elle est décédée voici quelques semaines, le 6 décembre 2021.

"Elle, c’était la rigueur, elle nous a appris l’ordre, l’honnêteté aussi et transmis ce caractère de bosseur, souffle son fils. Elle s’occupait de la comptabilité.À chaque agrandissement, elle rouspétait un peu au début vu tout ce que ça impliquait, puis était finalement fière du résultat à chaque fois. Maman nous a aussi donné un coup de main jusqu’au bout, elle n’avait d’ailleurs pas hésité à se mettre aux nouvelles technologies."

Ensemble, ils ont eu trois enfants (Dominique, Isabelle et Sylvia) et plus d’une dizaine de petits-enfants et d’arrière-petits-enfants.

"Ils nous ont inculqué de vraies et bonnes valeurs à mes deux sœurs et moi.Et nous n’avons jamais manqué de rien, même quand les temps étaient plus durs au début. Nous avons eu la chance de les avoir, souligne l’aîné. Après avoir combattu la maladie, il a pu rejoindre maman en paix."

Les funérailles d’Albert Feron se déroulent ce mercredi à 14h30 à l’église de Juseret, suivies par l’inhumation au cimetière de Bercheux.