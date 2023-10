Comment une seconde pharmacie a-t-elle pu ouvrir à Tintigny ?

On n’ouvre toutefois pas une pharmacie comme n’importe quel commerce. Il y a des critères géographiques et démographiques à respecter.

Par ailleurs, la Belgique présentant l’un des réseaux de pharmacies les plus denses en Europe, un moratoire sur l’ouverture de nouvelles pharmacies a été imposé. Mais rien n’empêche de transférer des pharmacies existantes.

L’augmentation de la population tintignolaise (4 512 habitants au 1er janvier 2023) a permis l’ouverture de cette seconde pharmacie.

Cette officine est attachée au groupe familial HumanPharma, qui possède actuellement 10 pharmacies dans notre province et occupe 70 personnes. À la tête de ce groupe, on retrouve le couple de pharmaciens Olivier Groffy et Joëlle Denis.

"Nous avons racheté une pharmacie à Liège pour la transférer à Tintigny, explique Joëlle Denis. Le nombre d’officines est réglementé et il nous fallait proposer une pharmacie existante pour pouvoir obtenir les autorisations. Une troisième ne pourra pas s’installer ici."

L’autre pharmacie poursuit bien ses activités

La pharmacie Multipharma installée dans la grand-rue depuis des années poursuivra donc bien ses activités. Une officine qui a été tenue par Jacqueline Herbin durant de longues années. Après sa retraite, la pharmacie est passée dans le giron du géant Multipharma qui compte 243 officines et 1 800 collaborateurs.

On imagine que la pharmacie ne doit pas voir d’un très bon œil cette nouvelle concurrence. On nous renvoie à la porte-parole du groupe pour répondre à cette question. "Nous n’avons pas d’opinion à partager par rapport à l’implantation d’une deuxième officine à Tintigny, répond Mieke Demeulenaere. En tant que société coopérative, nous sommes très conscients de notre rôle social. Nous pouvons confirmer que nous continuerons nos efforts afin que notre patientèle puisse compter sur nous pour les meilleurs conseils, services et soins pharmaceutiques."