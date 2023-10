Voici les nouveaux petits conseillers de Tintigny pour l’année 2023-2024

La salle du conseil communal de Tintigny était exceptionnellement bondée, ce lundi soir. Et pour cause: les 14 membres du conseil communal des enfants devaient prêter serment. Benoît Piedboeuf les a accueillis en leur posant, comme chaque année, une petite question. "Savez-vous ce que représentent les deux objets devant vous ?", demande-t-il aux enfants en pointant du doigt deux jarres trouvées et entourées de mains. Après quelques éléments de réponse donnés par les enfants, il poursuit: ". Si les mains bouchent les trous de la jarre, on peut la remplir d’eau. Je trouve que cela représente bien aussi notre maxime nationale: l’union fait la force. Si vous travaillez ensemble, vous réussirez vos projets", termine-t-il.