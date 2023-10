Deux sentiers thématiques seront créés à Tintigny et Bellefontaine

Très vite, une question de la conseillère Christelle Mathieu (min.) arrive sur la table du conseil communal. "Expliqué comme cela, je ne trouve pas cela très clair. Pourquoi passer par le parc naturel de Gaume en leur donnant un tel subside, ne peut-on pas le faire directement nous-même ?", s’interroge la cheffe de la minorité. "Je précise quand même que le parc naturel ne gagnera pas un euro dans cette opération. Le but ici, je le répète, c’est bien de bénéficier de leur expérience en la matière. Notre objectif, aussi, c’est de créer des espaces ludiques qui nécessitent peu d’entretien", termine l’échevin. Le point a été voté à l’unanimité du conseil. Dans le registre des bonnes nouvelles pour les citoyens : les taxes additionnelles au précompte immobilier et l'IPP restent inchangées pour l’exercice 2024.

Futur captage et réservoir

L’autre gros sujet de discussions concernait la création d’un nouveau réservoir et d’un nouveau captage d’eau à Tintigny. Cette fois, c’est le conseiller José Flamion (min.) qui cuisiné l’échevine Isabelle Michel avec des questions extrêmement précise. "Je vois sur les plans que les carottages vont se trouver sur un banc de roches concassées de 20 cm sur lequel on va mettre quelque chose de moins résistant, cela me chatouille", dit-il. "Le compactage, c’est pour rendre le sol drainant, car je veux un bouchon dans le fond du réservoir pour le vider en cas de problème", se justifie l’échevine. "D’accord, mais pourquoi ne pas le vider avec une pompe, par exemple ?", relance José Flamion. "Car vider une baignoire avec un bouchon, c’est quand même plus simple qu’avec une pompe !", intervient Benoît Piedboeuf.

José Flamion a aussi observé qu’une partie des clôtures ne sont plus reprises sur les plans qu’il exhibe devant les membres du conseil communal. "Auparavant, on nous a montré des clôtures en forme de triangle. Où sont-elles ?", s’étonne-t-il. "Et bien José, c’est la région wallonne qui a estimé qu’elles n’étaient pas nécessaires comme dans la première esquisse", termine l’échevine devant les yeux ébaubis du conseiller.

La minorité a également effectué deux interpellations pour le point concernant le projet de cœur de village de Saint-Vincent et la création d’une maison de village à Poncelle. Christelle Mathieu et certains membres de sa liste n’ont pas compris pourquoi, dans le cadre du projet de la maison de village, des études ont été refaites, alors que celles-ci ont été effectuées en amont du dossier. Pour le projet cœur du village, la minorité s’est abstenue, car après l’analyse du dossier, ils émettent des réserves quant à l’utilisation d’autobloquants plutôt que de tarmac pour la partie routière.