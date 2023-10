Tintigny : l’échevin Benjamin Destrée deviendra directeur des pépinières “La Gaume” à Breuvanne

Renouveau

Avec une dizaine de serres et quatre bâtiments répartis sur une surface de 37 000 m2, l’entreprise fêtera, cette année, ses 45 ans. Elle va connaître un renouveau dans les prochains jours. Jean-Pierre Hérin, bio ingénieur de 60 ans, quitte la maison après sept ans de service pour se lancer un dernier défi professionnel chez Signode à Latour (Virton), juste avant de prendre sa pension. “Il y a eu beaucoup d’événements ces dernières années. Le Covid, la guerre en Ukraine, l’augmentation des prix, une réorganisation des subsides de l’AVIQ… Une opportunité s’est présentée à moi et je l’ai saisie. Je pense aussi que céder ma place à de nouvelles idées et d’autres perspectives, c’est important”, commente Jean-Pierre Hérin en nous confirmant, sourire aux lèvres, qu’il restera un fidèle client de la jardinerie.

Solution interne

Aucun recrutement public n’a été effectué pour remplacer Jean-Pierre Hérin, car c’est en interne que la solution a été trouvée. Ou plutôt, au sein même du conseil d’administration. Ce successeur est d’ailleurs plutôt connu à Tintigny, puisque ce n’est autre que Benjamin Destrée (33 ans), le second échevin de la commune. Ce directeur des ressources humaines dans une entreprise grand-ducale s’apprête à donner un tournant plus local à sa carrière. “J’ai reçu un SMS de Jean-Pierre, lorsque j’étais dans les bouchons en allant vers le Grand-Duché, me signifiant qu’il souhaitait me parler. C’est comme cela qu’il m’a proposé le poste”, explique-t-il. “Nous avions déjà eu recours à l’expertise de Benjamin lors de certaines évaluations en interne. C’est à ce moment-là que j’ai trouvé son profil percutant et efficace”, ajoute Jean-Pierre Hérin qui quittera officiellement ses fonctions dans le courant du mois d’octobre.

Conflit d’intérêts ?

Une question mérite néanmoins d’être posée au nouveau venu détenteur, depuis 2016, d’un mandat d’échevin. Dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, comment compte-t-il, lors de procédures de marchés publics avec la commune de Tintigny, ne pas se mettre en difficulté avec ses nouvelles fonctions au sein de “La Gaume” ? “Très clairement, s’il devait y avoir un dossier ou un marché public concernant l’entreprise à l’ordre du jour du conseil communal, je me retirerai lors du vote”, précise-t-il. Et Jean-Pierre Hérin d’ajouter : “En tout cas, nous faisons rarement de marché public directement avec la commune de Tintigny. Nous sommes souvent appelés comme sous-traitants pour des entreprises qui, elles, obtiennent le marché. Notre nom n’apparaît pas directement lors d’une procédure, en général”, précise-t-il.

Motivé, enthousiaste et désireux de continuer le travail commencé par ses prédécesseurs (qui lui accordent déjà une confiance totale), Benjamin Destrée entrera en fonction comme nouveau directeur le 1er novembre prochain.