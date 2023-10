Deux listes se profilent à Tintigny pour les élections communales d'octobre 2024

En 2018, lors des dernières élections, la liste "Commune en Vie", menée par le bourgmestre sortant, Benoît Piedboeuf, avait trouvé sur sa route la liste "Passion Commune", emmenée à l’époque par l’ancien premier échevin François Maréchal, qui a démissionné du Collège en 2016. La suite, on la connaît. Piedboeuf (1016 voix) est resté bourgmestre et Maréchal (906 voix) a siégé sur les bancs de l’opposition jusqu’en 2021. Si le début de législature a parfois été orageux entre minorité et majorité, les derniers mois bénéficient d’une belle éclaircie. "Il y a eu deux temps. L’un où c’était vraiment une guerre d’hommes entre Benoît et François et un autre où l’apaisement est revenu après le départ de François suite à son accident. Depuis, nous nous sentons vraiment écoutés", glisse Timothé Denis.

Une minorité apaisée

Et Christelle Mathieu de répondre: "On joue le rôle d’une minorité constructive. La prime vélo est un exemple du bon travail réalisé où la majorité a écouté ce que nous avions à dire", termine-t-elle. En lisant ces déclarations, on pourrait presque croire au parfait amour entre les deux listes. Cela pourrait-il signifier que les candidats des deux listes s’uniront en 2024 ? "Me concernant, si Benoît me propose de venir sur sa liste, je refuserai. La population attend deux listes, elle attend aussi qu’on défende nos projets même si nous sommes très souvent sur la même longueur d’onde avec l’actuelle majorité. Pour partir avec quelqu’un, il faut avoir la même vision à 100%", précise-t-elle.

Une majorité satisfaite

Benoît Piedboeuf, de son côté, tire un bilan plus que positif et aspire à briguer un 7e mandat en tant que bourgmestre. "Cette législature a été très productive, beaucoup de projets ont abouti. Nous n’avons pas encore discuté de constitution de liste, mais on sent bien qu’il y a une volonté dans le chef d’Anthony Louette de faire un pas de côté. Certains ont déjà signifié qu’ils repartiront en 2024. Dans l’ensemble, notre groupe fonctionne bien. Au conseil, nos relations avec la minorité sont positives. Il y a de l’écoute et les remarques se font dans l’intérêt général", détaille-t-il.

L’actuel député fédéral, chef de groupe MR à la Chambre et président provincial des libéraux se dit serein face à la campagne naissante. "Le meilleur moyen de mériter la confiance des gens, c’est de faire son job en faisant passer l’intérêt général avant tout. Je ne suis pas inquiet pour l’avenir. Si je dois laisser ma place, je sais que mon équipe est parfaitement prête pour me succéder, si tel est le choix des électeurs", termine le bourgmestre. Pour présenter une liste complète, il faudra trouver 15 candidat(e)s. Le scénario d’une troisième liste semble, à ce stade, peu probable…