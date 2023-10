Côté animation, la fête promet d’être à la hauteur de l’événement.

Le collectif de la Sono Breakout, une équipe de Dj’s passionnés, dynamiques et compétents. Tous, au fil des années, ont partagé les platines avec des belles pointures: Stromae, Daddy K, Black M !

Le CDJ Tintigny propose d’acheter ses préventes directement sur le site officiel ( www.soireemexicaine.be). La prévente simple à 9 € est proposée sur le site.

Le Tintigny Tribute Festival de retour avec CloClo et Indochine

Après six premières éditions couronnées de succès entre 2017 et 2022, le festival dédié aux groupes de reprises rempile pour une septième année. Il aura lieu le 7 octobre prochain, le lendemain de la Soirée Mexicaine. Deux groupes, aux styles complètement différents, monteront sur scène durant la soirée. "C’est après plusieurs rencontres et échanges avec différentes personnes que nous en sommes arrivés à lancer le concept du Tintigny Tribute Festival. Une première édition en 2017 qui a réuni pas loin de 1 000 personnes de tous les âges et horizons", nous ont expliqué à l’époque les organisateurs.

Comme l’an dernier, deux groupes ont été conviés et pas des moindres. Black City Tribute Indochine, le tribute belge incontournable, reprenant le répertoire inspiré des prestations live actuelles du groupe français Indochine

Après 9 ans d’existence et plus de 200 concerts, Black City Tribute Indochine a eu le privilège de pouvoir jouer sur des scènes mythiques Belges comme les Gens d’Ere, SPA tribute festival, Obigies festival, Yes2Day, Rienne tribute, Ittre tribute, le Festhuyval, Le Cover Seneffe, Les Dolympiades, Festival de Mondorf (Luxembourg), La Fiesta City, Made in Hautrage, Le Goose fest, l' Acte. Les prestations en France sont fréquentes.

En 2017, Black City a rejoué l’"Indo Live" à l’Ancienne Belgique pour célébrer les 20 ans de l’album. Un cover à ne pas manquer qui vous embarquera dans l’ambiance imparable d’un concert d' Indochine L’idole aux succès indémodables traverse le temps. 45 ans après, l’incroyable Cloclo est toujours là ! Ses chorégraphies, ses chansons, ses clodettes, ses costumes à paillettes, son perfectionnisme et sa bonne humeur ont fait de lui une icône éternelle.

Toutes les générations d’artistes, d’M. Pokora à Yannick, de Clara Luciani à Pascal Obispo, de Dalida à Frank Sinatra ont interprété les plus grands tubes de Claude François.

Claude Francois n’a finalement jamais cessé d’exister et de fasciner. Préparez-vous à revivre Les Années Cloclo.