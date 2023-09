L'ASBL Cuestas à Rossignol fête ses 20 ans

Benoît Piedbœuf président: "La signature le 19 mai 2003 avait été précédée de plusieurs semaines de travail, tôt le matin, avec quelques amis ou connaissances, André Wenkin et moi. Dont notamment Thierry Joie qui eut la lourde tâche de rédiger et mettre en forme le fruit de nos cogitations matinales".

En conclusion de leurs travaux, ils avaient choisi de définir Cuestas comme une "Croisée de Chemins, Partage de Savoirs, Rencontre de Cultures", basée en grande partie sur les relations entre ruraux et néo-ruraux. Ils pressentaient l’évolution de la région, sa croissance démographique, les changements de conditions de vie, de dynamique immobilière, de sociologie des villages.

Ils percevaient l’évolution en marche et voulaient en conduire certains aspects, en maîtriser des débordements. Faire de la diversité naissante un atout et non une source de conflit.

Scepticisme au départ

Mais c’était un scepticisme bienveillant, parce que leurs collègues avaient envie de leur faire confiance. Ils ont été soutenus par les collèges et conseils de Tintigny, Étalle et Meix. "J’avais obtenu le soutien de Guy Charlier et comme il fallait 10 000 habitants, nous avons ensemble pensé à rallier Meix-devant-Virton. Pascal François s’est rallié au projet, dit le président Piedbœuf. Nous avons apporté ces décisions au nom de nos trois communes et du monde associatif mobilisé, aux niveaux wallon et européen et nous avons été sélectionnés au premier tour, parmi les nombreux projets déposés en Wallonie". Cela a permis l’engagement de Catherine André, première directrice, de deux collaborateurs, suivis de nombreux autres et cela n’a plus arrêté, pour en arriver à 21 et bientôt à 23.

Des projets ont vu le jour.

"Cuestas" devient Parc Naturel de Gaume

L’étape Parc naturel a consolidé l’agrandissement du territoire à 9 communes: les trois premières, puis Florenville, Saint-Léger, Virton, Rouvroy, Aubange et Musson. Plus tard, Chiny.

Ce parc avait comme fondement d’être un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et géographique, soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social du territoire concerné. Il s’agissait donc d’un renforcement de la dynamique Leader. Le même scepticisme a accompagné l’initiative de postuler pour l’appel à projet "Parc national", couronné à présent de succès. Cela atteste de la qualité du travail mené, de la compétence dans le montage de dossiers et de l’efficience du travail de terrain, avec les habitants et le tissu associatif, sous la direction de Nicolas Ancion et ses adjoints.