Trois cimetières de Tintigny inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

Trois de ces sites se trouvent sur le territoire luxembourgeois, dans la commune de Tintigny.

1. Le cimetière militaire français de l’Orée de la Forêt (Rossignol): la journée du 22 août 1914 a été la plus meurtrière pour la France avec 27 000 morts dont 7 000 à Tintigny. Créé par les Allemands, ce cimetière était conçu comme une cathédrale végétale. Malheureusement, les arbres qui structuraient le site ont été victimes d’une violente tempête en 1989 et n’ont pas été replantés. Le cimetière abrite les dépouilles de quelque 2 500 soldats français dont 2 379 inconnus reposent dans les deux ossuaires sur le site. Parmi les croix, celle de l’écrivain Ernest Psichari. Face à l’entrée du cimetière a été construit un monument aux "Marsouins".

2. Le cimetière du plateau (Rossignol): créé en même temps et quasiment en face du cimetière de l’Orée de la Forêt, le cimetière du Plateau est un autre témoin de la terrible journée du 22 août 1914. Il reprend les codes germaniques comme le portique d’entrée marquant le passage vers le domaine des morts ou comme l’importance de la relation à la nature en intégrant dans le projet la présence de chênes préexistants. Les croix sont disposées en cercles concentriques autour d’un rond-point dominé par un monument commémoratif.

3. Le cimetière franco-allemand du Radan (Bellefontaine): autre témoin de la bataille des frontières et de la journée du 22 août 1914, ce cimetière a conservé sa dimension binationale avec 527 croix latines françaises et 298 croix allemandes, plus petites, plus sombres, aux bras plus courts. On retrouve le portique massif donnant accès à l’espace funéraire. Le site est aménagé en plateaux de différents niveaux qui convergent vers un obélisque central qui rend "honneur aux braves qui ont donné leur vie pour leur patrie".