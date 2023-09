Mamy prend le volant parce que papy a trop bu à Breuvanne

Au premier rond-point, elle est distraite par le téléphone qui s’est mis à sonner, elle fait un écart et oublie de mettre son clignoteur. Pas de chance, les policiers sont à proximité, l’éthylotest annonce un taux d’alcoolémie de 1,07 gramme par litre de sang.

Le ministère public ne veut pas deux poids, deux mesures

En première instance, devant le tribunal de police, la dame a bénéficié d’une suspension simple du prononcé. Le ministère public n’est pas d’accord et fait appel. "C’est une question d’équité, explique le substitut Yannick Rosart. Dans un cas pareil, nous proposons au prévenu une médiation avec une amende de 800 €. Devant le tribunal de police, je ne m’oppose jamais à une suspension probatoire du prononcé qui est une forme d’épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui évite la récidive dans l’immense majorité des cas. Mais une suspension simple sans aucune peine est injuste par rapport à ceux qui acceptent une médiation."

"Elle n’a jamais eu de souci avec la justice"

Me Ingrid Van Daele qui défend la prévenue, n’est pas d’accord: "Je peux entendre l’argument du ministère public, mais dans ce cas-ci, vous devez savoir que ma cliente s’est vue retirer sur place les clefs de la voiture et son permis. À 64 ans, elle n’a jamais eu le moindre problème avec la justice. Depuis trois nuits, elle ne dort plus à l’idée de devoir s’asseoir sur le banc des accusés. Elle vit très mal les quolibets qu’on lui lance pour se moquer de sa mésaventure. Je vous demande de confirmer cette suspension simple pour l’apaiser. Sa punition, elle l’a déjà largement subie."

La mamie, paniquée, a rejoint son mari et quitté la salle d’audience avec des larmes dans les yeux, réconfortée par Me Van Daele.