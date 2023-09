Depuis janvier 2013. Et depuis, j’ai été réélu à deux reprises, dont la dernière fois en décembre 2021. La prochaine échéance tombera après les élections. Et pour le clin d’œil, à ma connaissance, il n’y a pas de candidat qui se manifeste et je suis plutôt poussé pour continuer.

Comment sentez-vous l’état de vos troupes en cette rentrée politique avant une année d’élections ?

Bien. Tous nos élus, les bourgmestres, les échevins, le groupe provincial, les administrateurs d’intercommunales, tous font de l’excellent travail.

Lors des élections législatives de 2019, le MR est devenu premier parti de la province. Cela signifie quelque chose ?

Oui, c’est bien sûr une belle satisfaction. Et on espère le rester. Mais ce qui compte, c’est évidemment d’être actif dans des majorités. On l’est à la Région et au Fédéral. Pas à la province. Ça fait trop longtemps et c’est dommage.

Au Fédéral, vous serez à nouveau tête de liste pour un siège assuré, mais pouvez-vous espérer mieux ?

C’est réaliste de jouer le 4e siège, mais chaque parti tente de l’obtenir. Il faut réussir le double de voix que le plus petit parti. Ce n’est pas facile. Et puis cela dépend aussi de paramètres extérieurs à la province, de perceptions de l’électeur qui ne sont pas que provinciales. Ainsi, des personnalités marquantes hors province peuvent influencer le choix de certains de nos électeurs. Dans un sens ou dans l’autre.

Vous parlez de quoi ou de qui ?

Ça peut être Raoul Hedebouw ou notre président Georges-Louis Bouchez par exemple. Celui-ci est clivant et a des supporters farouches, mais aussi des opposants. Il est brillant et a une façon moderne de faire de la politique qui ne correspond pas vraiment à mon idée, mais ses grandes qualités doivent prendre le dessus par rapport à des aspects plus anecdotiques.

À la Région, vous avez deux sièges. Ils sont assurés. Un troisième n’est pas réaliste. Quel est votre objectif dès lors ?

Ils sont de maintenir les scores et de convaincre l’électorat dans la perspective des communales et provinciales. On ne va pas changer beaucoup l’équilibre du MR en Région et au Fédéral car le nombre de sièges est limité dans notre province. Mais nous devons peser.

Tous les députés sont repartant au MR.

Très normalement oui. Les choses resteront en l’état pour Willy Borsus, Anne Laffut, Yves Evrard et moi-même. La suppression éventuelle des suppléances qui a été envisagée aurait changé la dynamique de groupe et les listes auraient été modifiées de façon importante. Mais là, non. L’objectif dans les deux cas sera de composer des listes représentatives avec des personnalités, des bourgmestres qui ont fait leur job. Une belle façon de montrer de manière générale la qualité du groupe.

Vous l’avez évoqué, vous souhaiteriez évidemment entrer dans la majorité provinciale. Comment se passent les contacts ?

On discute bien. Je ne pense pas qu’il y ait des accords. Nous faisons tout pour être au moins à la discussion après les élections, contrairement au passé où nous n’étions même pas autour de la table. On a toujours le sentiment qu’il y a moyen de faire mieux à la province et on le montre dans nos participations dans les intercommunales où nous sommes très actifs dans l’intérêt général.

Comment se présentent les négociations pour cette prochaine coalition provinciale ?

On va tout faire pour être incontournable. Dans ce cas-là, on sera forcément autour de la table. Si ce n’est pas le cas, un parti plus fort peut embarquer un plus faible pour une majorité. J’ai d’excellents rapports avec le nouveau président provincial des Engagés François Huberty et avec le président national Maxime Prévot. On doit aussi se voir avec Mélissa Hanus (NDLR: présidente du PS). On souhaite discuter projets. Et avancer. Depuis deux législatures, la province vivote. Ça manque de jus, d’énergie. Je connais cette province où j’ai siégé comme député provincial. On doit mieux faire.

Une alliance avec un parti comme les Engagés, avec lequel existe une grosse rivalité en province, est donc envisageable ?

Nous sommes déjà partenaires dans beaucoup de communes. Je pense que cela augmentera encore après les prochaines communales. Car aux communales, si l’objectif est d’augmenter le nombre de bourgmestres (quinze aujourd’hui), il est plus encore de participer à des exécutifs pour porter des projets. Et cela se passe bien. Ma première échevine est d’ailleurs du mouvement des Engagés. Nous avons la même vision.