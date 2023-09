Une maison de village à Poncelle

L’opposition reste sur la réserve

Si cette acquisition, qui ne coûtera que 75 000 € à la Commune – le reste étant pris en charge par le PCDR – semble être une aubaine pour Poncelle, José Flamion, membre de l’opposition, reste mesuré: "Il y a un an, j’avais demandé que l’on puisse visiter. J’attends toujours. De l’extérieur, j’ai l’impression qu’il s’agit d’une ruine moderne.".

Le bourgmestre, bien qu’admettant qu’une visite aurait pu, et sera organisée, n’approuve pas le sentiment du conseiller. "Ça a été restauré par le propriétaire, y com pris les caves qui sont carrelées, il y a un comptoir. On doit maintenant ajouter une cuisine, éventuellement des aménagements extérieurs. C’est le PCDR qui va décider des aménagements à réaliser pour en faire une maison de village: on n’a pas besoin de gros travaux pour le bâtiment, mais plutôt pour le confort du village", explique Benoît Piedbœuf.

Le point est accepté, sauf par José Flamion qui s’abstiendra. "Je suis sûr que tu lèveras ton abstention lors de la visite !", lance le bourgmestre. "J’espère !", rétorque le conseiller.

Légère augmentation pour les repas scolaires

Autre point du conseil, la redevance pour les repas servis dans les écoles communales va légèrement augmenter. Suite à la nouvelle attribution du marché, les repas subiront une hausse jusqu’à 0,50 €, selon la section des enfants et le plat choisi. Cédric Baudlet, échevin de la Jeunesse, précise que "c’est vraiment au prix coûtant. On ne fait pas un centime de bénéfice au niveau de la Commune.".

Christelle Mathieu, conseillère de l’opposition, admet que "cela ne représente, à la louche, qu’une augmentation de 2 € par semaine par enfant. Quand on regarde le cahier des charges, il a l’air de tenir la route au niveau des producteurs locaux, du bio, des choses variées. Je pense que cette augmentation, vu la qualité prévue, est largement justifiée."

Un point qui ravit donc tout le monde. Sauf peut-être les plus gourmands, qui se verront sucrer leurs desserts, qui étaient selon l’échevin, souvent jetés ou perdus dans les sacs. "On a préféré ne plus mettre de dessert pour ces raisons", conclut-il.