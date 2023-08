Manon et Sarah veillent sur les camps des mouvements de jeunesse à Tintigny

Le but de cette mission est de mettre à disposition des camps de vacances une ou plusieurs personne(s) à leur disposition. "Nous avons engagé deux jeunes filles qui présentaient tous les atouts pour remplir pareille mission. Cependant, une personne pouvait suffire, mais nous avons décidé de diviser la période de vacances en deux. Une étudiante peut avoir un autre travail ou des examens et nous voulions une personne à disposition durant la période la plus longue", justifie le député-bourgmestre Benoît Piedbœuf.