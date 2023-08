Un Gaume Jazz festival qui cartonne à Rossignol!

Jean-Pierre Bissot, alias Monsieur Gaume Jazz, nous avait prévenus avant l’heure: "Tout est mis en place au Gaume Jazz pour que le festivalier soit accueilli dans les meilleures conditions. Même en cas de pluie. L’agencement du site est tel qu’il n’est pas du tout envisageable de devoir annuler l’un ou l’autre set au cas où il pleuvrait des cordes."

En effet, les structures sur les différents sites sont idéales pour que les musiciens et les festivaliers soient à l’abri. À noter que c’est fou comme le merveilleux site de l’événement, avec son parc idyllique et son château, s’embellit de festival en festival.

Hermia dédoublé dans l’église

Tout a commencé idéalement vendredi soir (sous les meilleurs auspices côté météo), avec, en apothéose de la soirée, l’événement 100% Gainsbourg tant attendu, par L’orchestre belge de renommée mondiale, le Brussels Jazz Orchestra (alias BJO), a sorti son 25e album. Après son hommage à Jacques Brel, c’est un hymne à l’incontournable artiste inspiré qu’est Serge Gainsbourg que la vingtaine de musiciens propose dans son nouvel opus. "Incroyable moment, raconte Éric. Qu’il s’agisse du set en lui-même, de la performance des musiciens, des arrangements. tout était remarquable et à un niveau de performance très élevé." Certes, une des plus belles standings ovations du week-end.

Samedi. La pluie s’invite quelque peu sur le site. Rien n’arrête un festivalier du Gaume Jazz, on le répète. On croise Jean-Pierre Bissot au détour d’un chemin, entre deux sets: "Tant le succès a été fort pour la prestation de Manu Hermia, nous avons dédoublé sa création et improvisé de la programmer à deux reprises dans l’église. Chaque concert a accueilli entre 350 et 400 personnes dans l’édifice. Un moment fort dont le festival se souviendra."

Désacralisation du jazz

Un programme dense, sans interruption, qui file sur un week-end. Cinq scènes, 120 artistes de dix pays différents, à prix démocratique, comparé à d’autres festivals. Du tout bon jazz, désacralisé comme il le faut. Qui touche autant les mordus que les "découvreurs". Le secret de sa longévité ? Sans doute. Une chose est certaine, le Gaume Jazz de Rossignol, au firmament de sa carrière, n’aura de cesse de nous étonner.

Il ne s’affranchira jamais de son sympathique accueil, son mélange des publics, son petit côté familial qui ne gâche rien et son élan à programmer à chaque fois du pointu, mélangé aux découvertes et à l’inattendu. Quant au 40 qui se profile à l’horizon ? "Ce sera plus que jamais un festival qui"abolira les frontières, glisse Jean-Pierre Bissot. Les frontières entre les gens, les genres, les générations…"Sans flagornerie aucune, le Gaume Jazz peut se vanter d’être le seul festival du genre où se côtoient sur scènes les petits"régionaux de l’étape" qui sont les P’tits Gaumais du jazz, des gosses de trois ans, et des grosses pointures mondialement reconnues.