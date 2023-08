C’est parti pour 3 jours de Gaume Jazz à Rossignol !

Jean-Pierre Bissot, nous sommes à quelques heures du lancement de cette nouvelle édition du Gaume Jazz Festival. Tout se passe bien du côté du site de Rossignol ?

Tout est parfait et sous contrôle. Aucune inquiétude à l’horizon. Les seules questions que l’on se pose depuis quelques éditions déjà, c’est de savoir comment nous pourrions remédier à des "soucis" de jauges limitées. Nous nous rendons compte que les publics sont de plus en plus friands des concerts proposés dans la salle du centre culturel. À chaque édition, nous craignons de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde, car le nombre de places est limité.

Des infos de dernière minute à annoncer à vos festivaliers ?

Nous avons appris il y a quelques jours le désistement de Dalva pour raisons familiales. La formation était programmée ce soir. Cela n’a pas été difficile de reprogrammer un autre groupe, car ils sont sur liste d’attente pour se produire au Gaume Jazz. C’est donc Hugo Diaz quartet qui assurera le remplacement, ce soir, à deux reprises, dès 18 h 45 dans le parc du château.

Quels seront, selon vous, les moments forts de cette nouvelle édition ?

Je vais me faire violence et ne pas citer les valeurs sûres de renommée internationale qui ont déjà tellement prouvé, telles Philip Catherine. Ou encore le Brussels Jazz Orchestra feat. Camille Bertault et son hymne à Serge Gainsbourg qui, sans nul doute, fera un carton. Or, j’aime bien que le public soit surpris et vive l’audace de la découverte. Je suis certain, par exemple, qu’Élise Einarsdotter, programmée dans le grand chapiteau en fin de soirée samedi, va séduire et faire des conquis. Certes, le trio de Daniel Garcia, dont c’est le premier concert en Belgique, touchera le public dimanche après-midi. Tout comme les deux musiciens atypiques, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons et la luthiste Claire Antonini, qui se produiront deux fois dans l’église samedi: de la musique baroque inouïe. Une espèce de Jean-Sébastien Bach, mais en mode jazz.

Un mot sur votre équipe ?

C’est une nouvelle équipe, cette année. Elle est composée de jeunes recrues dynamiques. Elle compte une cinquantaine de personnes hypermotivées, dont le club des jeunes de Rossignol ou encore le patro de Stockem qui campe sur le site depuis plusieurs jours. Tout ce petit monde fait en sorte que le public vive le moment dans des conditions idéales, protégé de la pluie et dans un excellent niveau sonore.

Infos : www.gaume-jazz.com