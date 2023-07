"Nous sommes donc heureux de pouvoir mettre à l’honneur 3 équipes mais aussi 3 personnalités de notre commune", informe l’échevin des Sports Cédric Baudlet.

Zia Heinen est âgée de presque 11 ans et fréquente les Espoirs du Chenois durant 2 ans et ensuite pour la même période le club de gymnastique de Habay. Vu les bons retours de ses entraîneurs, elle va s’affilier au Club Saint-Michel de Léglise, afin de pouvoir débuter la gymnastique artistique en compétition.

Actuellement, Zia participe à trois entraînements par semaine. Elle a réussi à accrocher une 3e place en division 5 lors du championnat provincial et s’est placée 11e au championnat francophone à Soignies.

Clovis Decolle vient de fêter ses 10 ans. Amateur de triathlon, il n’hésite pas à réaliser de nombreux kilomètres à travers la Belgique et la France pour participer aux courses. Il s’est classé huit fois premier, à 9 reprises en France et en Belgique.

Clovis s’est fait remarquer lors des cross Adeps organisés pour les élèves de la 3e à la 6e primaire, avec une première place au cross qualificatif de Bellefontaine, une première place à la finale provinciale à Libramont et une belle 2e place à la finale Communautaire à Chevetogne.

Mathieu Louis, tintignolais depuis 2012, est un triathlète amateur (en route et Xterra) depuis 2010. En 2022, Mathieu a réussi à se qualifier pour les Mondiaux Xterra à Molveno en Italie où il a réussi l’exploit de finir 3e amateur de sa catégorie. Après son absence pour cause d’accident, il vient de réaliser de très bons résultats en étant 2e au championnat du monde ITU de cross duathlon le 3 mai dernier et il a également terminé 2e au championnat du monde ITU de cross triathlon, le 5 mai dernier.

La nouvelle équipe féminine du Club de foot Tintifontaine, seule dans l’entité, a joué 20 matchs sur la saison avec autant de victoires, 139 buts marqués pour 16 buts encaissés.

Un dernier match difficile à Sainte-Cécile, avec une victoire sur le score de 1-2 a permis de gagner le titre en 2e provincial en foot féminin et de diriger cette équipe directement vers la 1re provinciale.

Cette belle épopée a placé deux joueuses de l’équipe dans le Top 20 du soulier d’or provincial, à savoir Yasmina Mahillon, 20e, et Aline Cornerotte, 5e de ce classement.

Équipe B du Club de Minifoot local BAT81.

Cette deuxième équipe du BAT 81 vient de participer au championnat de 2e provinciale de mini-foot. Au final de cette saison, ils se positionnent sur la deuxième place du podium. Ils accéderont à l’échelon supérieur, c’est-à-dire en 1re provinciale luxembourgeoise, en tant que meilleur deuxième sur les 2 séries de la 2e provinciale. Ils hériteront aussi du classement de la meilleure attaque sur les 2 séries.

Équipe A du Mini-foot BAT81.

Cette équipe évoluait en division 3 nationale, grâce à un collectif d’enfer et de bonnes qualités techniques. Au final de cette saison, vous terminez 1er de la division 3 avec 17 victoires, 3 défaites et 4 nuls ; invaincu à domicile. Une saison exceptionnelle qui les emmène aux portes de la division 2 nationale alors que vous ne venez de faire qu’une saison en D3. C’est la première fois en province de Luxembourg qu’une équipe accède à la division 2 sur tapis vert.