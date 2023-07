Le bonheur est dans le pré à Rossignol

Découverte du programme 2023-2024.

Marka, dimanche 6 août, place de Meix-devant-Virton à 20 h 30. Il initie au Voodoo Belge, celui qui fait frétiller les oreilles et les zygomatiques.

Poucet, les Royales Marionnettes. 3 août, Suxy – 4 août, Lacuisine – 5 août, Ethe – 6 août, Meix-devant-Virton – 8 août, Virton – 9 août, Etalle – 10 août, Bellefontaine. Sur scène, Didier Balsaux offre son interprétation du conte de Perrault.

Théâtre: Jeudi 24 août: Théâtre royal des Galeries à Gérouville avec Le Système Ribadier de Georges Feydeau – Samedi 14 octobre, La Compagnie Tricéphale à la Halle de Han La Face cachée – La Compagnie de Nochet, centre culturel de Rossignol, 17, 18, 19, 23, 24 et 25 novembre.

Pièce à découvrir : Jean-François Breuer avec la célèbre pièce autobiographique de Guillaume Gallienne Les garçons et Guillaume, à table, le samedi 13 janvier, centre culturel, – Théâtre du Hérisson les 27 et 28 janvier, 2, 3, 4, 8, 9 et 10 février au centre culturel de Rossignol – L’échelle des Zagoria, Soirée lecture-spectacle, samedi 24 février au centre culturel de Rossignol – Scèn’Impossip, 8 et 9 mars, au centre culturel de Rossignol. Deux pièces de Sébastien Thiéry: L’origine du monde de deux hommes tout nus.

Festival: Dimanche 1er octobre, halle de Han de 10 à 18 h, Festival Gaume Durable – And’Art Day, vendredi 8 et samedi 9 septembre, Ansart Pont Rouge.

Humour: Rossignol Comedy Club, jeudi 19 octobre à 20 h, centre culturel de Rossignol – Guillermo Guiz, vendredi 17 novembre à 20 h 30, au centre culturel Chiny-Florenville – Inno JP True Story, samedi 9 décembre à 20 h, centre culturel de Rossignol. - Dena, princesse guerrière, samedi 16 mars, centre culturel de Rossignol à 20 h.

Familles: Salon du jeu durable et bourse aux jouets, dimanche 29 octobre, centre culturel de Rossignol de 14 à 18 h – 4 Hoog théâtre Lagneau dimanche 29 octobre, centre culturel de Rossignol, 14 et 16 h 30 – Théâtre des Zigomars, mercredi 27 décembre à 16 h, salle de l’Union à Gérouville – Racagnac Productions, Ma grand-mère est une aventurière, jeudi 28 décembre à 16 h, complexe sportif d’Etalle – Moquette Production, La Méthode du Dr. Spongiak, vendredi 29 décembre à 16 h, centre culturel de Rossignol – Chasse aux œufs, samedi 30 mars, parc du centre culturel, 14 h 30. – Compagnie M’O, Contanimo, samedi 30 mars, 16 h, centre culturel de Rossignol

Musique: O’Tchalaï, musique des Balkans, dimanche 3 septembre, Basilique d’Avioth à 17 h – Compagnie Guillissimo, Mozart vs Mozart, samedi 23 septembre, centre culturel de Rossignol à 20 h.

Divers: Christian Schaubroek, Chantecler – Meix’Art, du 12 au 22 août, hall sportif – Spacepafpaf, centre culturel de Rossignol, 9 h. – Christiane Schmit, peintures, centre culturel de Rossignol, du 19 janvier au 23 février – photographies: atelier photo du 1er au 29 septembre, centre culturel de Rossignol – Éric Dropsy, du 21 octobre au 29 décembre, centre culturel de Rossignol.

Stages: cuisine sauvage, tricot, chant, collage créatif en duo, vannerie, découverte de la bière, cosmétiques naturels, Raconte-toi en nature.

Ateliers: du local dans nos assiettes, aux coudes à coudre, Envobel, Yogabel, œnologie, terre, photographie, savoirs du lavoir.

CCRT, 063 41 31 20