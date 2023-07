Tintigny approuve le SDT, mais avec certaines réserves…

Celui qui a pris un peu plus de temps, n’était autre que le point consacré au schéma de développement du territoire (SDT). Un document dont l’objectif est de proposer des mesures concrètes permettant d’optimiser le territoire en maîtrisant l’artificialisation et en luttant contre l’étalement urbain. "C’est un point qui a retenu l’attention du Collège vu l’importance de celui-ci. C’est d’ailleurs en grande partie à cause du SDT que nous avons convoqué ce conseil communal, car nous devons rendre un avis avant le 30 juillet. Et nous vous proposons de rendre un avis favorable, mais conditionné. Nous nous sommes basés sur l’avis de l’union des villes et des communes ainsi que sur celui d’Idélux. Il y a une cohérence dans le fait de centraliser les réflexions", explique l’échevin, Benjamin Destrée.

Quelques craintes

Dans sa délibération, les élus tintignolais émettent plusieurs remarques. Ils estiment, notamment, que le SDT n’est pas assez précis sur certains aspects et qu’il laisse apparaître une limite à l’autonomie communale. Ils craignent, également, une dévaluation des patrimoines fonciers. Par conséquent, les membres du Collège ont estimé qu’il serait opportun de fixer une hiérarchie des normes ou d’envisager les processus qui permettront d’éviter les situations de blocage. "N’avez-vous pas peur que dans cet avis favorable conditionné, seul le terme ‘favorable’soit retenu ?", lance la conseillère Christelle Mathieu (min.) à Benjamin Destrée. "Non, car un avis défavorable ne permet pas les mêmes réflexions et discussions qu’un avis favorable conditionné", répond l’échevin Destrée. "Et quelle est la prochaine étape ?", poursuit Christelle Mathieu. "La Région wallonne va récolter toutes les réflexions émises par les communes pour que cela repasse ensuite devant le gouvernement wallon. Je n’imagine pas le texte passer comme cela, mais nous ne sommes qu’une commune parmi 262 autres communes", rétorque Benjamin Destrée. "Il aurait été sans doute opportun que toutes les communes de la province s’unissent pour remettre un seul avis. Le poids aurait été plus considérable", termine Christelle Mathieu. Hormis l’abstention de Yannick Boelen, tous les membres du conseil ont approuvé le point.

Travaux à Han

L’autre point du jour qui suscité quelques discussions concernait une commande complémentaire concernant les travaux du parking de la halle de Han. "Dans le cadre du PIC 2019-2021, il était prévu d’aménager les voiries intérieures de la halle de Han. Après les travaux, nous nous sommes aperçus qu’il serait opportun de rajouter quelques éléments comme la création d’une zone de retour en forme de rond-point au bout de l’extension du parking, mettre la voirie de sortie en sens unique, enduire le parking existant et faire le marquage au sol, créer un espace vélos et planter une haie de charmes tout le long de parking pour servir d’écran à la zone d’habitats légers. Le tout, pour 70 037,22 euros TVAC", explique Isabelle Michel. "Je vais m’abstenir sur ce point. Je trouve cela dommage de ne pas avoir prévu ce genre de choses lors de la mise en place du projet. Si on avait pris en compte ces paramètres, on aurait pu avoir un tarif plus intéressant au final", déclare Christelle Mathieu. "Sans doute, mais comme toutes les machines sont encore là, autant faire cela maintenant et tout de suite plutôt que plus tard. On a eu le cas à Rossignol où l’entreprise chargée des travaux nous a proposé de refaire, en plus de la voirie, le macadam devant le cimetière. Nous avons bien sûr accepté la proposition, moyennant un supplément", répond Isabelle Michel.