Le Gaume Jazz approche à grands pas : découvrez le programme et notre coup de coeur

Un site bucolique et merveilleux

À vivre sans modération: Camille Bertault & le Brussels Jazz Orchestra qui rendront hommage à Serge Gainsbourg, Élise Einarsdotter Ensemble, le retour. Philip Catherine qui donnera un concert surprise pour ses 80 ans et la carte blanche à Manu Hermia pour les trois jours. À côté de ces fidèles et pointures, des dizaines d’autres moments forts sont à pointer. Le Gaume Jazz, c’est trois jours de musiques traditionnelles, contemporaine ou encore expérimentale non-stop, réparties sur le merveilleux site du festival et distillées sur différentes scènes: église, chapiteau, salle, parc… Autour du Gaume Jazz, gravitent de nombreux événements. Jean-Pierre Bissot, pas plus tard que ce 15 juillet rappelle: "Il reste des places pour le stage de jazz pour musiciens dès 12 ans. En internat ou en externat, on peut suivre des cours individuels et collectifs pour s’initier ou perfectionner ses connaissances en jazz avec une équipe de musiciens professionnels au top."

Totale immersion ?

Vous souhaitez faire l’expérience complète du Gaume Jazz Festival, en véritable immersion ? La région regorge de chouettes coins pour y passer un séjour serein, sans souci des déplacements. "S’il n’y a pas de camping sur le site de Rossignol, vous trouverez de nombreux campings bien équipés à proximité du parc de Rossignol: Tintigny, Marbehan, Chiny, Florenville, Neufchâteau… ajoute Jean-Pierre Bissot. Sans parler des gîtes, chambres d’hôtes et hôtels disponibles dans la région. Je conseille aux festivaliers de se renseigner auprès du SI de Tintigny (0472/ 45 36 83) ou de la Maison du tourisme de Gaume (063 39 31 00)." Et au maestro d’ajouter que chaque année, les trois jours de festival sont une plus-value pour les retombées économiques de la région.

Dalva, coup de cœur dans nos oreilles

Jour 1. Jean-Pierre Bissot nous a chouchoutés avant l’heure, en nous offrant à l’écoute des morceaux qui feront la saveur du Gaume Jazz édition 2023. De nombreux coups de cœur à l’oreille. Retenons déjà, Dalva, en ouverture le vendredi soir. Blue Bird. "Du blues contemporain, original et créolisé, qui se frotte au rock noise et à la pop onirique", nous prévient Jean-Pierre, notre hôte de service.

La voix est profonde, le ton est donné. Côté bio, né de la rencontre entre Marolito, guitariste, compositeur et arrangeur bruxellois, et Camille Weale, interprète franco-anglaise, Dalva pétrit son identité en duo entre 2015 et 2016. Dalva évoque les thèmes chers au blues: le déracinement, la créolisation, les allers-retours entre le Middle West et la Mauritanie, les rythmes gnawa et le "noise" des cités, le groove touareg…

Les artistes: Camille Weale (voix), David Vanden Hauwe, alias Marolito (luth, guitares), Julien Beghain (batterie) et Mike Delaere (basse).

1. De nouvelles collaborations spécifiques à dimension humaines et sociales

Chaque jour, entre le lundi 7 août et le mercredi 16 août, une équipe du Centre pour demandeurs d’asile du Sud-Luxembourg (8 personnes) rejoindra l’équipe des bénévoles du festival: Centre Croix-Rouge pour demandeurs d’asile "Visages du Monde" de Stockem (Arlon). Ces 80 journées de bénévolat feront l’objet d’un remerciement musical par le Gaume Jazz.

2. Des jeunes impliqués

À travers le Club des jeunes de Rossignol ou le patro de Stockem, partenaires récurrents du GJ, de nombreux jeunes seront actifs au sein du festival. Cette année, grâce à leur implication, les fins de soirées prendront des accents de fête au village aux couleurs musicales électro-jazz.

3. Des tarifs accessibles: gratuit dès 22 h

Vu le contexte de crise qui touche la population, les tarifs des achats "online" ont été maintenus par rapport aux tarifs des années précédentes. Le tarif "Jeune", soit réduction de 50% sur tous les achats sera disponible aux jeunes de 13 à 30 ans. Quant aux enfants, l’entrée est gratuite jusqu’à l’âge de 12 ans.

4. gratuit pour les habitants de la commune

Considérant le soutien accordé par les autochtones au festival, l’entrée sera gratuite pour tous les résidents de la commune de Tintigny.

Programme

Vendredi 11 août

– Dalva

– Michel Vrydag "Mapping Roots"

– Louise Van den Heuvel Quartet

– Blondy Brownie Trio

– Brussels Jazz Orchestra feat. Camille Bertault, hymne à Serge Gainsbourg

– Manu Hermia "Freetet"

Samedi 12 août

– Les P’tits Gaumais du Jazz 2023

– Combos du Stage de jazz en Gaume

– François Poitou & Pumpkin

– Renaud Garcia-Fons & Claire Antonini

– Tamara Mózes & Zsolt Kaltenecker

– Mamie Jotax

– Trio Grande feat. Christian Altehülshorst

– Daïda

– Elise Einarsdotter Ensemble feat. Lena Willemark & Jonas Knutsson

– Manu Hermia "Orchestra Nazionale della Luna"

Dimanche 13 août

– Chris Joris

– Gaëtan Casteels Ozain Quartet

– Autotest 80.10

– Daniel Garcia Trio

gaume-jazz.com