Des fidéli-bons en épis lorrains à Arlon, Virton, Bellefontaine et Meix-devant-Virton

Grâce à un soutien financier, ils vont pouvoir distribuer parmi leur clientèle des carnets de fidéli-bons: un système de réductions échelonnées dans le temps sous la forme d’épis lorrains, la monnaie locale, ou d’euros.

Quatre commerces de proximité ont choisi de donner les fidéli-bons en épis: Épices et tout à Arlon, La grange au vrac à Virton, Cœur de Village à Bellefontaine, et l’Épicentre à Meix-devant-Virton.

Un système alimentaire durable

Le fideli-bon permet de faire découvrir la qualité et la diversité de l’offre des points de vente bio, vrac et circuit court au plus grand nombre. Grâce à des carnets de fidéli-bons échelonnés sur 8 mois, les clients bénéficieront de réduction sur leurs achats.

Le client sélectionné bénéficie d’un carnet de 20 bons d’une valeur totale équivalente à 40 ou 100 €. Chaque semaine, en faisant ses courses, le client détenteur d’un carnet reçoit une réduction de 5 ou 2 épis lorrains (pour des achats de 25 ou 100 € ou épis). Lors d’une prochaine visite, il pourra alors les dépenser et profiter de cette réduction.

En outre, en aidant le citoyen, "Manger Demain" aide aussi les commerces locaux, ceux-là même qui souffrent le plus alors que ce sont eux qui permettront de répondre aux grands enjeux à venir.

Ce projet, soutenu par la Région, est un levier pour une transition vers un système alimentaire durable au travers du soutien aux débouchés des points de vente cités ci-dessus et une aide concrète aux publics fragilisés via les épiceries sociales et restaurants sociaux.

Quels produits puis-je acheter ?

Ce coup de pouce soutient une alimentation saine et produite localement. Les bons de réduction sont accordés uniquement sur les fruits et légumes, pains et produits de boulangerie, œufs, viande et charcuterie non emballée, produits laitiers frais (découpe et frigo) ainsi que les produits en vrac: légumineuses, céréales, farines.