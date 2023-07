Des tombes celtes à Bellefontaine ? Des étudiants en archéologie vont fouiller pour creuser les mystères

Depuis lundi, des étudiants en archéologie de l’Université de Namur fouillent méthodiquement un tertre – un monticule de terre – dans les bois entre Bellefontaine et Gérouville. Un terrain qui n’a encore jamais été fouillé, du moins de manière officielle. "Ce site n’est pas du tout répertorié dans la documentation archéologique, explique Fanny Martin, chargée de cours à l’UNamur. Pour l’instant, on n’a aucune idée de quand il date. On voudrait bien le faire classer, mais pour ça, on a besoin de documentation, de datation. On ne sait pas non plus si ça n’a pas déjà été pillé par le passé. "