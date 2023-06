La N 83 fermée à la circulation, entre Tintigny et Jamoigne, à partir du 3 juillet

Concrètement, des réparations localisées du revêtement seront réalisées sur la N 83 sur une distance de 4,6 km entre Jamoigne et Tintigny. De plus, la zone recevra un traitement en surface pour lui reconférer ses performances (étanchéité, rugosité, planéité…).

Du lundi 3 juillet au vendredi 14 juillet et du mardi 8 août au vendredi 11 août (sous réserve de conditions météorologiques favorables), la N 83 sera donc fermée à la circulation entre Jamoigne et Tintigny:

– Les usagers seront déviés via la N 801 et la N 891 (Rossignol et les Bulles).

– Pour le restaurant "Au Moulin Gourmand" et la Société "Herbeuval", des déviations locales seront mises en place.

Du 14 juillet au 8 août, la circulation sera rétablie sur la nationale mais, à la suite de l’absence de marquage, la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h.

Ce chantier représente un budget de près de 331 000 € HTVA, financé par la SOFICO. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures. C’est la société Socogetra qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.