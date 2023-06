Tintigny va octroyer une prime pour encourager les études d'infirmier

Après cette courte explication, la conseillère Christelle Mathieu (min.) a immédiatement réagi. "On accueille à bras ouverts cette prime, mais après réflexion, la liste des métiers en pénurie est quand même longue. Peut-on aller plus loin en ouvrant cette prime à plus de filières ?", s’interroge-t-elle. Et le bourgmestre de répondre: "Nous n’avons pas pour vocation à encourager tous les métiers. Le Forem et les structures d’aides sont faits pour ça. La raison pour laquelle on vise cela, c’est pour assurer l’avenir de nos soins de santé. C’est un effort communal alors que ce n’est pas notre vocation", complète-t-il.

Christelle Mathieu poursuit son raisonnement en apportant d’autres arguments. "Il faudra, en tout cas, s’assurer que ces infirmières ne partent pas au Luxembourg directement après leurs études. Sinon, cela n’aura aucun intérêt", ajoute-t-elle. "C’est pour cela que nous comptons finaliser un règlement d’ici le mois de juillet et je vous encourage à nous faire part de vos remarques pour que celui-ci soit des plus complets", précise Benoît Piedboeuf. Le point a, sans surprise, été voté à l’unanimité du conseil communal. Le fameux règlement devrait être prêt pour le prochain conseil communal, prévu au 17 juillet. Précisons que cette prime ne s’applique pas aux étudiants aides-soignants. Leur métier étant considéré comme "critique" et non "en pénurie".

Saint-Vincent à l’honneur

Autre point d’attention lors de cette séance, le projet "cœur de village" pour Saint-Vincent. L’échevin Benjamin Destrée a présenté les esquisses réalisées par le bureau Agedell de Buzenol (Etalle). Malgré les délais extrêmement serrés, les élus ont pu obtenir un subside de 500 000 euros et proposer un projet revu et corrigé. "Le projet initial ne nous convenait pas tout à fait. Cette nouvelle version correspond davantage à notre souhait. On retrouvera de nombreuses places de parking et des lieux de rencontres où voitures et piétons auront les mêmes droits. La circulation sera réorganisée pour fluidifier le trafic. On pense installer un"kiss and ride"pour déposer les enfants. Des potelets viendront sécuriser la zone. Une fontaine sera également construite pour embellir les lieux", explique l’échevin.

Le conseiller José Flamion (min.) a rappelé sa demande concernant l’enterrement des câbles électriques qui traversent le ciel du village. Ce à quoi Benoît Piedboeuf a répondu que sa remarque avait été prise en compte. "Je vous félicite ! Cela aura une autre gueule que maintenant", s’est exclamé José Flamion.

Christelle Mathieu a cependant rappelé qu’elle aimerait que les riverains soient consultés dans cette démarche. Benjamin Destrée a expliqué que cela sera possible, mais avec tout de même certaines limites. On ne peut évidemment pas modifier des plans d’architecte au cas par cas… "Je suis d’accord pour l’ensemble du projet, mais je préfère m’abstenir sur le cahier des charges", a-t-elle estimé. Les autres membres de la minorité, excepté Timothé Denis, ont également suivi le choix de Christelle Mathieu.

Un logiciel pour cartographier les égouts

Enfin, terminons par un dernier point concernant les travaux à Tintigny. "Nous voulons faire l’acquisition du logiciel Carteau permettant de cartographier les égouts. Grâce à ce programme, on pourra joindre toutes les photos et superposer les plans pour être encore plus efficaces. Le coût mensuel de 240 euros est propre au service des travaux", termine Isabelle Michel. Le point a été voté à l’unanimité.