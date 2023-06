C’est Héloïse Smets, conservatrice du musée gaumais, qui a eu le privilège d’ouvrir cette édition 2023 de l’expo-concours de l’ASBL Y.S.A. Frécinaux: "Le musée gaumais a pour vocation de conserver et de transmettre le patrimoine d’hier sous toutes ses formes, mais également de promouvoir le patrimoine d’aujourd’hui et de demain. La Gaume est depuis toujours une source d’inspiration intarissable pour de nombreux artistes."

Aujourd’hui, le public découvre les œuvres de huit aquarellistes: Marc Capelle, Anne Dosimont, Maguy Jamotte, Christian Macors, Annick Malotaux, Carine Minguet, Jeannine Birchall et André Rossion.

Leurs pinceaux agiles créent des œuvres empreintes de douceur et de subtilité qui invitent à ralentir pour observer attentivement, pour apprécier l’instant et tous ces petits détails qui font la différence. Alors que notre œil les parcourt, elles nous transmettent leur sensibilité et nous emportent dans d’autres univers, amenant de la lumière et de la couleur dans nos cœurs. Ils offrent des moments de réflexion, d’évasion et d’émerveillement si chers à la nature humaine et sans lesquels nous étoufferions dans ce monde où tout tourne toujours plus vite.

4 artistes classés par le jury

Le jury s’est entendu sur le classement de quatre artistes sur les huit concurrents. Par ordre de classement des aquarellistes: le premier prix est attribué à Carine Minguet, le second Marc Capelle, le troisième à André Rossion et le quatrième revient à Christian Macors. "Laissez vos sens s’émerveiller et votre esprit vagabonder", clôturera Héloïse Smets.

L’entrée à l’exposition est libre. Elle sera ouverte au public du 9 juin au dimanche 25 juin de 9 à 16 h, samedi et dimanche de 15 à 18h ou sur rendez-vous au 063 44 42 46. centre culturel de Rossignol au 063 41 31 20 ou www.ccrt.be.