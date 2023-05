Lutte contre la fracture digitale: Tintigny, première commune wallonne à obtenir le label Connectoo

Dans un monde qui se numérise sans cesse davantage, la fracture digitale et les inégalités d’usage et d’accès aux technologies de l’information et de la communication sont bien réelles. Selon le dernier Baromètre de l’Inclusion numérique, réalisé à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin, 46% de la population sont en situation de vulnérabilité numérique: 7% n’utilisent pas internet et 39% ont de faibles compétences numériques. La position des personnes les plus vulnérables dans une société de plus en plus numérisée est préoccupante et appelle des solutions concrètes.

À l’heure où la Belgique entend accélérer et simplifier la digitalisation de ses administrations, Mathieu Michel, le secrétaire d’État à la Digitalisation veut accorder une attention particulière à celles et ceux qui sont en difficulté par rapport au numérique.

Une première étape pour lutter contre la fracture numérique

Le projet Connectoo vise donc à la mise en place d’une logique de soutien simple et accessible.

"La province du Luxembourg n’échappe pas à la fracture numérique. Benoît Piedbœuf a été un des premiers bourgmestres à inciter son personnel communal à suivre la formation Connectoo. Aujourd’hui, Tintigny propose un service supplémentaire, nécessaire et extrêmement utile, et accompagne au mieux ses citoyens face à la digitalisation accrue et à l’apparition de nouvelles technologies, souligne Mathieur Michel, le secrétaire d’État à la Digitalisation. Apporter à ses administrés une aide et un soutien dans l’utilisation des outils numériques des administrations publiques est une première étape pour lutter contre la fracture numérique. En aidant ceux qui rencontrent des difficultés, Tintigny veille à ce que ces espaces numériques restent accessibles à toutes et tous, quel que soit leur niveau de compétence technologique. Comprendre et appréhender l’univers du digital permet de favoriser l’inclusion, l’égalité des chances et un environnement numérique plus sûr et plus accessible pour tous. Et Tintigny l’a bien compris !"

Concrètement, les Tintignolais peuvent se rendre au guichet de leur commune ou à l’espace public numérique, pour une aide dans leurs démarches avec MyPension, MyMinfin, CSAM, eBox, MaSanté, Itsme, MonDossier ou Tax on Web.

Des personnes seront accessibles et disponibles à la Commune pour aider les citoyens dans leurs démarches administratives en ligne

"Une initiative qui sera étendue"

"Je suis très heureux, avec le collège et la directrice générale, de ce premier grand pas dans la bonne direction, insiste le bourgmestre tintignolais, Benoît Piedbœuf. Cette initiative sera progressivement étendue à d’autres agents et cela confirme notre engagement aux côtés de la population."

Les employés qui ont suivi la formation

Les trois employées qui ont passé les épreuves sont: Sabrina Gérard (Service population), Ingrid Schronweiller (Service population) et Inès Claudot (Service communication, accueil extrascolaire, commerce équitable). Et à l’Espace public numérique (EPN): Gabygael Pirson responsable de cet espace.

Inès Claudot, qui a donc suivi cette formation Connecto + témoigne: "C’est une formation que je recommande vivement aux administrations publiques. Lorsque l’on voit les chiffres de la fracture numérique en Belgique, on se rend compte à quel point ce genre de formation est nécessaire. Elle se présente sous forme de deux volets et permet à l’agent qui la suit d’aider le citoyen dans ses démarches administratives en ligne. Il ne faut pas avoir peur de se lancer car elle est accessible à tout le monde, que l’on soit débutant ou expert dans le numérique. Cette formation en ligne, et gratuite, permet de réduire l’exclusion numérique des citoyens sur son territoire".