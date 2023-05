La magie du carnaval a opéré pour la 42e fois à Bellefontaine : "Une année grandiose"

Le vendredi, dans la cour du château, le bourgmestre Benoît Piedbœuf, lui a d’ailleurs remis les clefs de la commune. Ce geste symbolise l’autorisation d’organiser ces trois journées de délire.

Ce dimanche, le Pivert du patro, en quelque sorte la mascotte, ouvrait le cortège, suivi par le char du patro local avec ses 74 enfants et ses 20 animateurs, tous déguisés. C’était la vraie représentation du mouvement local.

11 clubs des jeunes de la région avaient rallié le patro et formaient plus de 30% des participants. Cette solidarité mérite d’être soulignée.

Sous un soleil printanier, les centaines de spectateurs rassemblées sur la place attendaient pour applaudir et contempler la magie du carnaval bellifontain.

Pour les organisateurs, cela dépassait toutes leurs espérances. Ils étaient tellement impatients de faire la fête avec le public.

Un cortège d’une trentaine de participants

C’était la première fois que le cortège était étoffé de la sorte. Groupes d’animations, musique, chars, clubs des jeunes et individualités, tous contribuaient au succès de cette année 2023.

On reconnaissait aussi la représentation officielle d’autres carnavals, comme Saint-Mard et Nassogne. Rappelons que cette fête est organisée au profit des enfants qui vont au camp, donnant la possibilité à 70 ados d’y participer.

Entre les rayons du soleil, une pluie incessante de confetti battait son plein pour le bonheur des têtes blondes.

Un concours de trois plus beaux participants était organisé et le jury délibérait en soirée les trois élus qui étaient gratifiés d’un prix. Soulignons aussi que 150 bénévoles ont été à pied d’œuvre pour assurer ce succès.

L’omelette géante gratuite

Dès le début des années carnavalesques, le patro a décidé d’offrir l’omelette au public en guise de récompense pour leur présence.

Pour confectionner ce met, il est nécessaire d’avoir un maximum d’œufs.

Les patronnés, le samedi, récoltent les œufs chez les habitants de Bellefontaine. "Cette année, la récolte a battu toutes les espérances, avec 1 950 œufs dont deux de cannes. L’omelette était grandiose et gratuite", a expliqué la présidente Julie. Et là aussi, ce sont 10 dames qui se sont chargées de la cuisson dont la dégustation s’opérait dans la cour du château.

Julie Serres, présidente du patro : "Grandiose"

Lors de la dernière assemblée générale, Julie Serres a été désignée à l’unanimité pour assurer la présidence du patro. Quelque part, c’est une lourde charge avec la responsabilité du carnaval. "Cette année est tout à fait grandiose. Le public est emballé et les participants sont de plus en plus nombreux. Merci à tous nos bénévoles qui sont à nos côtés. C’est impressionnant de recevoir les clefs de la commune des mains du bourgmestre. Souhaitons au carnaval du patro une très grande longévité".