Tintigny : le projet d'extension du hall sportif avance un peu plus

4 millions d’euros

C’est notamment le cas de l’extension du hall sportif de Tintigny. Un point qui suivait la présentation effectuée par Stéphanie Thomas. "Nous entamons à présent la seconde phase du dossier. Le coût total estimé est de 4 058 000 €. Notre volonté, c’est que toutes les écoles communales puissent venir faire leurs cours de sport au sein de cette structure. Ainsi, on évitera de disperser le matériel partout. Tout sera centralisé", explique Cédric Baudlet, l’échevin en charge du dossier.

La conseillère Christelle Mathieu (min.) a ensuite posé une série de questions. "Y aura-t-il un bus pour transporter les enfants ? Les clubs devront-ils payer l’occupation de la salle ?", a-t-elle demandé à l’échevin Cédric Baudlet. "Oui, il est prévu d’organiser un ramassage. Toutes les classes qui auront cours de sport sur la journée partiront dans un seul et même ramassage. Les cours pourront se faire dans une salle du hall pendant qu’une classe a cours de sport. Ainsi, on évitera les multiples trajets. Pour les clubs de sport: oui, il y aura des frais de location à payer, la RCA l’impose", répond l’échevin.

Autre question épineuse: celle des parkings. Car avec l’extension du site, la minorité craint de voir le nombre de places pour les voitures fortement diminuer. "On envisage de mettre la rue du tilleul en sens unique pour permettre un meilleur stationnement. Je précise, aussi, que les venelles et voies lentes ont pour objectif de favoriser la mobilité douce. La venelle entre Bellefontaine et Tintigny a été pensée dans ce sens-là", précise le bourgmestre, Benoît Piedboeuf. "Du coup, je suppose que des aménagements pour vélos sont prévus ?", demande la conseillère Christelle Mathieu. "Oui, notamment un bike-wash qui permettra, lors d’événements cyclistes, de laver son vélo. Ce sera prévu aussi d’accéder aux vestiaires sans passer par le hall pour éviter de salir le sol", complète Cédric Baudlet.

Quid du dentiste ?

Au moment des questions d’actualité, c’est à nouveau Christelle Mathieu qui tient le crachoir. "La dentiste qui travaille sur notre commune a annoncé son départ prochain. Avez-vous prévu une campagne de recrutement ? Est-ce possible d’installer un dentiste dans la maison des médecins de Tintigny ?", demande-t-elle au Collège. "Pour ce qui est de la maison des médecins, ce n’est pas possible, car elle est remplie. Par contre, la maison de repos de Bellefontaine serait encline à louer deux locaux pour installer des cabinets de dentistes. Des contacts ont eu lieu, une visite aussi. Cela s’est bien passé. Il faut qu’on chemine et qu’on vérifie la qualité des prestataires", assure le bourgmestre. Affaire à suivre...