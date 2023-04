Qui aurait cru en une telle longévité ? À travers les aléas de la vie, depuis près de trente ans, il est devenu une institution incontournable.

Le 16 juillet 2010, il s’installe à Tintigny à la Halle de Han. Chaque vendredi, il attire de très nombreuses personnes.

Plus de vingt producteurs d’Ardenne et de Gaume présentent leurs produits et leurs créativités à la Halle de Han et c’est devenu un lieu de rencontres depuis tout ce temps.

Le slogan créé aux prémices de ce marché était et reste: "Mangez de saison et de raison.

Tout ce que peut constater, c’est que le marché ne manque pas de diversité. Le visiteur peut entre-autre se restaurer grâce à un menu réalisé à base de produits du terroir et ce, à prix démocratiques .

"Le Covid nous a obligés à se réadapter. C’est ainsi que les plats à emporter ont vu le jour", nous dit-on. C’est aussi l’occasion de se désaltérer au moyen de boissons régionales.

La Halle a ouvert une boutique en ligne fin 2022. Une boutique en ligne qui se veut complémentaire aux achats qui se font au marché, car on y trouve des produits des producteurs habituels, mais également de producteurs qui ne sont pas là le vendredi.

On peut y retrouver des produits locaux bruts non transformés (fruits, légumes,..), mais également des plats traiteurs, des produits laitiers, de la viande, des boissons, du pain, et la gamme du Coin Vrac de la Halle.

Le vrac, une valeur sûre

Ardent défenseur du zéro déchet, c’est dans cette optique que le marché a opté pour "Le Vrac", il y a cinq ans. Une aile du marché lui est consacrée et il a connu un franc succès. La boutique en ligne s’inscrit dans la continuité de l’évolution de l’institution.

Bien d’autres initiatives ont vu le jour que l’on peut découvrir lors d’une visite au marché hebdomadaire du vendredi.

Le 1500e marché en fête

Le vendredi 28 avril prochain, un marché festif aura lieu dès 17 heures.

Inauguration musicale avec Miro Swing ainsi que des témoignages et textes poétiques par Barbara d’Alcantara.

Le tout suivi du verre de l’amitié

Le terrain jouxtant la Halle est destiné, entre autres, à des implantations de yourtes et habitations sociales.

L’allée accédant au lotissement portera le nom d’André Wenkin et sera inaugurée ce 28 avril par la commune de Tintigny. .

Pour passer commande, il faut se rendre sur l’adresse: eshop.halledehan.be