Tintigny : des primes pour les commerces locaux et l’achat d’un vélo

L’échevine Isabelle Michel et le bourgmestre, Benoît Piedboeuf, ont fait le point quant aux derniers aménagements de la bibliothèque de Bellefontaine. "Notre bibliothèque est en phase de déménager. Cela se fera durant les grandes vacances. Et donc, il faut procéder à l’achat de nouveaux équipements. Ici, nous souhaitons acquérir du mobilier pour le rez-de-chaussée et la salle audio pour un montant de 72 718,86 euros TVAC", détaille l’échevine. La date exacte de l’ouverture n’a pas été évoquée.

Primes pour le citoyen

Les élus communaux ont également décidé de réitérer la prime d’encouragement mixte pour le recyparc de Tintigny et les commerces locaux. Concrètement, grâce à une carte ou une application sur votre smartphone (N.D.L.R.: boncado), vous pouvez comptabiliser un certain nombre de passages dans les commerces de Tintigny, Etalle et Habay et plusieurs dépôts de déchets au recyparc de Tintigny. "Le citoyen devra effectuer 1 à 4 dépôts/an au recyparc (max. 1 par mois) et pour 8 à 11 achats/an dans les commerces locaux établis sur le territoire des communes d’Etalle, Habay et Tintigny. Une fois 12 scans comptabilisés, le citoyen bénéficiera d’un chèque-commerce de 10 euros au 1er janvier de l’année suivante", ajoute Benjamin Destrée. Précisons que le chef de ménage doit créer un compte en ligne sur www.boncado.be/adleht avant le 30 juin 2023.

La prime communale "vélo" a aussi été approuvée lors de la séance. En résumé, lors de l’achat d’un vélo classique, d’un vélo électrique ou d’un kit adaptable, vous pouvez bénéficier de 25 euros si vous n’avez pas effectué une demande pour la prime wallonne et 50 euros si vous avez déjà reçu la prime régionale. "Nous voulions favoriser celles et ceux qui ont déjà entamé les démarches pour la prime régionale pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail", complète l’échevin Destrée. La conseillère Christelle Mathieu a déclaré ensuite: "Nous avons participé à une réunion de travail en tant que minorité et nous sommes arrivés à un bon consensus. On en veut toujours plus, mais c’est un bon début". Infos auprès de votre administration communale.

Inauguration de l’allée André Wenkin

Vers la fin de la séance, nous avons également appris que la rue qui se trouve derrière la halle de Han, et qui accueille un quartier d’habitats légers, pourra bientôt officiellement s’appeler "Allée André Wenkin". "Le panneau est déjà installé, mais emballé. L’inauguration sera normalement prévue le 28 avril en fin d’après-midi. Nous attendons la fin des travaux du parking", explique Benoît Piedboeuf.

Dans le cadre des opérations "wellcamps", "été solidaire", mais aussi des mercredis sportifs, des stages d’accueil et de la bibliothèque, Tintigny souhaite recruter 14 étudiants. "On encourage vraiment nos jeunes à postuler. La sélection se fait sur base d’un tirage au sort", précise Isabelle Michel. Attention, des conditions peuvent être requises pour certains emplois (voiture, permis de conduire, âge minimum, maîtrise du néerlandais et/ou de l’anglais). Les renseignements peuvent être demandés auprès de l’administration communale.