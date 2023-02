Deux jeunes de Bellefontaine au 4 L Trophy à travers l'Atlas

Du 16 au 26 février, se déroulera la vingt-sixième édition du raid "4 L Trophy", ce rallye d’orientation à la boussole réservé aux jeunes de dix-huit à vingt-huit ans. Au programme, plus de six mille kilomètres dans le désert marocain afin d’acheminer des denrées alimentaires et du matériel scolaire dans des villages de la région du Drâa-Tafilalet.

Cyril Mignon et Justin Gérard en équipes

Chaque année, l’événement attire près de 2 500 jeunes, répartis en équipes de deux traversant l’Espagne et découvrant le Maroc ensemble, de Tanger à l’Atlas, de Merzouga à Ouarzazate, du Tichka à Marrakech. Pour cette nouvelle édition, un duo masculin originaire de Bellefontaine a décidé de prendre part à l’aventure.

Cyril Mignon et Justin Gérard, âgés respectivement de dix-neuf et vingt ans, sont amis depuis leur plus tendre enfance. Attirés par ce projet, ils ont acheté une 4 L, sur laquelle ils ont travaillé pendant plus de six mois. Objectif: franchir l’Atlas, arpenter les quelque 6 000 kilomètres de pistes désertiques et ensablées, le tout avec un roadbook et une simple boussole !

Un repas de solidarité

Plus qu’un simple voyage, cette expérience unique à bord de cette Renault 4 "de Luxe" (le L signifiant de luxe par rapport à la Renault de base) relève d’un petit exploit. C’est d’ailleurs cette voiture ancienne et mythique qui constituait l’attraction principale du repas organisé par les jeunes Gaumais afin de lever des fonds pour leur voyage.

"Le 28 janvier, nous avons décidé d’organiser une soirée de financement pour sensibiliser les habitants du coin à notre démarche. Nous avons reçu une centaine de personnes au cœur de notre village natal pour leur proposer un repas 100% local accompagné d’une grande soirée tombola et dansante. Nous tenons encore une fois à remercier tous les participants et nos sponsors pour leur soutien et leur présence", explique l’équipage.

Le 13 février, c’était un contrôle du véhicule et les dernières consignes avant le début de la course.

Pour suivre le périple unique de ces deux Bellifontains, rendez-vous sur leur page Facebook: Les Gaumais en 4 L.