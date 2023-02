Bientôt une exploitation de spiruline à Rossignol

Une serre de 960 m2

L’avantage de ces algues, c’est qu’on peut presque facilement les cultiver de manière artificielle. Si tout roule, au printemps 2023, Laurent Deruette pourra construire ses serres de culture sur une superficie de 960 m2. Quatre bassins de 15 cm de profondeur et répartis sur une surface d’environ 600 m2. Il suffit de préparer un milieu de culture pour développer la spiruline. Les bassins sont brassés et chauffés et, quelques semaines plus tard, on peut récolter cette fameuse algue aux vertus multiples. "Les bienfaits sont nombreux, mais d’une manière générale la spiruline améliore la vitalité, le système immunitaire et permet de détoxifier le corps. La spiruline est très riche en fer, en vitamines et en protéines", ajoute Laurent Deruette. Après une déshydratation, on peut la consommer sous forme de brindilles (photo), de poudre ou encore de gélules. Pour pouvoir ressentir les effets bénéfiques, il est conseillé de consommer entre 3 et 6 grammes par jour. Mais attention, pas n’importe comment. "La spiruline est considérée comme un super-aliment sauf dans le cas des gélules, là, ce sont des compléments alimentaires. On peut les grignoter, les mélanger à des préparations culinaires ou des boissons, mais il ne faut pas trop la chauffer. Sinon, elle perd ses bienfaits", précise Laurent Deruette.

Voici un exemple de bassin où l'on produit de la spiruline. ©éda

Un goût salé

Laurent Deruette espère installer ses serres à La Civanne (Tintigny). ©-éda

Actuellement, le Bellifontain a lancé sa marque "Spiruline de Gaume" et commercialise déjà cette algue, même si celle-ci provient de fermes du nord de la France. "Ce sont des producteurs que je connais et qui travaillent de la même manière que je compte travailler. Vendre maintenant me permet de me faire connaître", ajoute le spirulinier. Pour vous donner une idée du goût, cela se rapproche de celui d’un biscuit apéritif très salé. Des cures de 1 à 3 mois peuvent être menées par le consommateur, mais la prise de spiruline de manière continue est aussi possible. Comptez environ 22 € pour un sachet de 100 g qui durera plus d’un mois.

Infos : www.spirulinedegaume.be