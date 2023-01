Saint-Vincent : clémence du tribunal envers un conducteur contrôlé avec 2,16g à 10h du matin

Pour avoir planté sa voiture dans une boîte aux lettres et un poteau électrique, seul au volant, le vieux monsieur avait été condamné à près de 2 000 € d’amende et de frais judiciaires, deux mois de déchéance de son permis de conduire et la pose d’un alcolock pendant un an.

Le tribunal a été sensible aux arguments de Me Gavroy: "Nonobstant la gravité que représente le fait de prendre le volant à 10h du matin avec 2,16 gr d’alcool par litre de sang, vu l’âge du prévenu et sa prise de conscience de l’inéquation de sa conduite qui se traduit notamment par l’absence de tout nouveau fait depuis l’accident du 7 janvier 2021, la mesure sollicitée sera accordée, sans que des mesures probatoires de mise à l’épreuve ne soient nécessaires."

La suspension simple du prononcé a été prononcée pour une période de trois ans.