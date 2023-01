Quatre ans requis pour un dangereux pédophile pour des faits commis à Tintigny

Pourtant, indépendamment de l’affaire traitée, il est considéré en récidive légale au vu de son palmarès judiciaire: condamnation par une cour d’assises à neuf ans pour viols et attentats à la pudeur sur un petit garçon de huit ans, mais aussi plusieurs autres faits pour s’être exhibé devant des gamins d’une dizaine d’années et d’avoir tenté de leur faire une fellation. La dernière condamnation du Liégeois, en instance de radiation de son domicile de Welkenraedt, remonte à 2017. Il y a pris dix mois de prison par le Tribunal correctionnel de Liège pour avoir proposé une relation tarifée à un adolescent de moins de 16 ans.

Le rapport du centre de santé mentale de Libramont, réclamé par le juge Jean-Paul Pavanello, est particulièrement édifiant et fait peur: "Vu l’absence totale de remise en question, nous estimons qu’il existe un fort risque de récidive. Le patient refuse de répondre aux questions concernant des faits anciens et se fait passer pour une victime du jeune garçon de l’affaire en cours. Nous déconseillons vivement une thérapie de groupe et privilégions un suivi psychologique personnalisé".

Ses derniers faits en date dans un camping de Tintigny en 2021

Les derniers faits datent de septembre 2021 et se sont déroulés au camping des "Deux-Eaux" de Tintigny. Un couple de grands-parents y passait d’agréables vacances de fin d’été avec leur petit-fils de onze ans. Le gamin et le pédophile pêchaient ensemble au bord de la Semois. Ils se sont offert un petit goûter avec une tartine de jambon dans la tente de l’adulte, mais, in fine, se sont retrouvés nus sous les couvertures pour visionner un film porno. L’homme a conforté son autorité en racontant son passé militaire et s’est vanté d’avoir tué beaucoup de soldats. L’enfant a heureusement eu le réflexe de partir.

Me Dorothée Kauten, l’avocate de la famille, ne cache pas son inquiétude: "Si le prévenu retrouve la liberté, je crains qu’on ne revive encore la même scène dans un camping avec un autre enfant naïf".

Le ministère public a requis quatre ans de prison et l’interdiction des droits civils à vie.

Du côté de la défense du prévenu, la tâche était compliquée pour Me Xavier Koener. L’avocat athusien a insisté sur le doute qui existe dans un dossier qui, selon lui, a été instruit sur base du passé de son client plus que sur des faits établis. Il a repris une citation du philosophe Friedrich Nietzsche pour étayer sa thèse: "Les certitudes sont les plus grandes ennemies de la vérité".

Pas certain qu’il soit écouté par le juge Jean-Paul Pavanello. Ce dernier prononcera son jugement le 8 février.