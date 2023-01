Le Parc naturel de Gaume a besoin de vos idées

Dans le cadre de cette nouvelle programmation, une nouvelle stratégie locale est en construction via des rencontres citoyennes. Elles ont permis de générer un thème fédérateur autour de 4 grands objectifs stratégiques qui sont l’autonomie énergétique du territoire, l’accompagnement du secteur agricole dans sa nécessaire adaptation, le renforcement de l’identité gaumaise, l’amélioration de l’attractivité du territoire.

Appel à vos idées !

Jusqu’au 21 janvier 2023, le PNdG fait appel aux citoyens et aux organisations pour les aider à construire la Gaume de demain. " Nous faisons appel aux citoyens et aux organisations du territoire pour qu’ils partagent avec nous leurs idées de projets pour atteindre notre stratégie de développement local. C’est une belle opportunité de se rendre acteur dans le développement d’un territoire en constante évolution. Un vade-mecum et des fiches pré-projets sont disponibles sur notre site internet www.parc-naturel-gaume.be ".

Chiny rejoint le PNdG

En plus d’Aubange, Étalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny et Virton, Chiny était la dernière commune qui manquait au PNDG pour couvrir l’ensemble du territoire gaumais. "C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons Chiny au sein de nos partenaires communaux. De nombreux acteurs locaux et communaux nous sollicitaient depuis quelque temps déjà pour y développer des actions."

contact@pndg.be ; 063/45.71.26