Tintigny : Wave of the Moon, clair-obscur….

À l’instar de ce dernier clip, on découvre Marie, la chanteuse dans un univers étrange, habité, fou. "Desire , c’est une chanson que j’ai écrite une nuit, en 10 minutes. J’y raconte une histoire assez intime: c’est la dualité entre le sentiment de désir et le fait de vivre avec" les monstres dans mon ventre ", une maladie chronique qui me suit depuis quelques années. Cette chanson raconte les bonnes et les mauvaises pensées, les bons et les mauvais ressentis", raconte Marie. Le leitmotiv du duo, c’est de traduire des ambiances et des émotions. Wave of the Moon est né il y a quelques années, dans la région de Tintigny, d’un besoin viscéral pour Marie d’écrire et de s’exprimer.

Selfmade

L’envie de partager sa musique a vite rattrapé la chanteuse créatrice. La rencontre de Sébastien a accéléré le tout et le duo s’est vite suffi à lui-même. Marie est aussi une touche-à-tout artistique: "On aime bien faire tout nous-même, c’est pourquoi j’ai voulu créer tout l’univers du clip et le réaliser. C’est également une super manière d’expérimenter. Pour ce clip, j’ai jonglé entre le stylisme, la création du décor, la réalisation et l’acting. J’ai également fait appel à un chorégraphe car je suis plutôt raide et mal à l’aise pour danser." Sébastien, lui, s’est occupé de l’aspect plus technique, notamment la lumière sur le plateau de tournage. Ils ont fait appel à Clément Steffen pour mettre en image leurs idées. Nous avons visionné le clip en avant-première. Il est singulier, assez organique et particulièrement abouti.

Ce samedi en première partie d’Ykons

Et sur scène ? Retrouvez Wave Of the Moon sur scène le samedi 19 novembre, en première partie du groupe Ykons au Centre culturel de Bastogne. "Actu ellement, nous sommes en pleine phase de création. On prépare de nouveaux morceaux pour enregistrer le prochain EP dans le courant de l’année. On est arrivés dans une phase un peu plus mature du projet je pense, donc on prend notre temps pour faire quelque chose qui nous ressemble à 100%. On a envie de quelque chose de doux, de simple et d’assez organique."

C’est pour cela que le groupe a décidé de tourner en duo pour le moment. "L’idée, c’est de faire rentrer les gens dans notre univers, un peu comme s’ils étaient dans notre salon pendant le concert. On veut créer des bulles d’intimité lors de ces concerts en duo", termine Marie.

Centre culturel de Bastogne: 061 /21 65 30. Pour visionner le nouveau clip: https ://youtu.be/mgZ9HuFp7DY