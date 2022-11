Lahage a fêté les 50 ans de la célébration de la Saint-Hubert

Depuis l’existence de Lahage, ses habitants furent paroissiens de Tintigny, jusqu’à la création de la paroisse de Bellefontaine en 1806. Lahage eut dès 1689, sa première chapelle, fondée par la famille d’Anly.

Saint Hubert devient alors le saint patron de l’église de Lahage, église néoclassique depuis 1842. Lahage est paroisse depuis 1896. La rue principale du village porte d’ailleurs le nom de Saint- Hubert.

Ce dimanche 6 novembre, c’est en grande pompe, que les "Hatchots" (nom des habitants en patois), ont célébré, pour la cinquantième fois, leur saint patron, saint Hubert. L’abbé Chrétien, curé de la paroisse de Tintigny, l’a rappelé dans son homélie au début de la messe.

Le calme régnait sur Lahage durant l’office religieux, seuls les chevaux et chiens rappelaient leur présence à divers moments.

« L’Essort » atteste l’authenticité de cet anniversaire

Alors que tous les habitants ne s’accordent pas toujours quant à la date, Frédéric Gavroy, au nom des organisateurs, a fait lecture du document rappelant la description de la première célébration le 5 novembre 1972, sur base de "L’Essort", document officiel de l’ancienne commune de Bellefontaine où était attaché Lahage.

Déjà, à l’époque, une bénédiction des chevaux et chiens, ainsi qu’un office religieux, était assurée dans la petite église du village, joliment décorée pour la circonstance par la jeunesse de Lahage. La chorale Saint- Albert de Bruxelles assurait à l’époque la partie musicale religieuse. Trompes de chasse et chants grégoriens donnaient à cet office un caractère officiel. Le bourgmestre de l’époque était Monsieur Lahure.

"C’est donc le 5 novembre 1972, qu’eut lieu la première bénédiction de la Saint-Hubert à Lahage. Cinquante ans et un jour plus tard, le comité des fêtes, digne successeur de l’Essort et du club des jeunes, qui fêtera bientôt lui aussi ses cinquante ans, tient le flambeau de la tradition avec beaucoup de talent et d’énergie festive, dans la plus pure tradition de ce que représente une fête du village", ajoute le bourgmestre Benoît Piedbœuf.

Un dimanche festif pour des dizaines de cavaliers

Ce 50e anniversaire a attiré une foule considérable, mais aussi de très nombreux chevaux, équipage et autres chiens. La Saint-Hubert à Lahage ne s’imagine pas sans la présence des cors de chasse du Bonlieu dont l’écho résonnait grâce à la forêt voisine. Des cors qui ont également résonné durant l’office religieux célébré en plein air.

"La bénédiction des animaux traduisait dans le passé l’espoir de les mettre à l’abri de la rage, aujourd’hui elle est la manifestation de notre attachement aux animaux qui accompagnent nos vies, nos loisirs, nos travaux, comme compagnons fidèles", soulignait encore le bourgmestre Benoît Piedbœuf.

Au terme d’une bénédiction plus longue qu’à l’habitude cette année. Laurence Guerlot, fille de Daniel décédé il y a peu, assurait sa mission, à savoir celle de donner une croûte de pain à chaque cheval, geste très apprécié par ceux-ci.

Afin de terminer en beauté, c’est autour du verre de l’amitié que les citoyens ont clôturé cette demi-journée de noces d’or.