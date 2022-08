Un radar tronçon installé en 2023 à l'entrée de Bellefontaine

L’installation de ce radar était réclamée depuis longtemps par la population. Le lot, dans lequel se trouve ce radar tronçon, est composé de 13 autres appareils qui seront installés sur l’ensemble de la province.

En Gaume, un autre radar tronçon flashera sur la N83 entre Florenville et Chassepierre. Lui aussi devrait entrer en service avant la fin de l’année 2023.

5 réserves naturelles à Tintigny

Le conseil communal a débuté par une présentation d’1h30 de Natagora concernant les différents projets menés sur la Commune. L’occasion, pour les élus, de découvrir une carte détaillée des parcelles acquises par l’association.

Sur les 8179 hectares que compte la Commune de Tintigny, 190 sont des réserves naturelles (5 réserves distinctes au total). La plus récente se situe à Lahage, en bordure du Gros-Cron. L’un des objectifs de l’association, c’est notamment de créer des pelouses pour préserver la faune et la flore.

Durant la présentation, les conseillers ont également pris connaissance des deux projets menés par Natagora sur la Commune (Life Connexions et Life Anthropofens) dont le but est de créer des connexions entre différentes réserves en Belgique, mais également en France.

Guy Lequeux, conseiller de la majorité, a pointé du doigt quelques incohérences."Je ne comprends pas qu’on fauche volontairement une zone qui, à la base, était déjà naturelle pour ensuite clôturer et mettre des moutons", explique-t-il. Natagora s’est justifiée en expliquant que chaque action, même surprenante, est toujours faite dans l’intérêt de la nature. Une réponse qui n’a semble-t-il pas convaincu le conseiller Lequeux.

Remplacement de la signalisation

Les discussions se sont accentuées sur un dossier où la majorité et la minorité ne sont pas toujours d’accord. Il s’agit des aménagements de sécurité (actuellement provisoires) situés dans les rues du Chenois, des Rappes, du 7e RIC, de la Chapelle et du Benté. Lors d’une phase de test, des barrières et des poteaux avaient été placés afin de voir si le comportement des automobilistes évoluait. Désormais, la volonté est d’installer, pour environ 58.000€ HTVA, des aménagements définitifs.

La conseillère de la minorité, Christelle Mathieu, est intervenue."À l’époque où le projet a été présenté, nous nous sommes abstenus, car nous trouvions cela trop cher. Êtes-vous convaincus que cela fonctionnera?", a-t-elle déclaré.

Et l’échevin Destrée de répondre: "Cela a un côté dissuasif, on constate que certaines personnes n’utilisent plus ce passage pour éviter de passer par le centre de Tintigny. Je rappelle que nous sommes dans des rues résidentielles et non des grands axes. Les coussins berlinois que nous prévoyons d’installer sont prévus pour être déplacés", explique-t-il. La minorité a finalement voté "non" pour ce point.

Fouilles archéologiques

Le plus grand cimetière celte de Belgique se situe sur le territoire de Tintigny, plus précisément à Saint-Vincent et Bellefontaine. Entre le 19eet le 20e siècle, 96 tombelles ont été fouillées, mais il reste encore une grande partie aujourd’hui inconnue. " Nous avons constaté une dégradation de certaines tombelles, alors que nous nous trouvons sur un site protégé. Nous souhaitons que des fouilles soient menées en juillet 2023, 2024 et 2025 par l’Université de Namur, le Musée Gaumais, le Musée des Celtes de Libramont et le Musée du Cinquantenaire",explique Benoit Piedbœuf.

Sans surprise, le point a été voté "oui" à l’unanimité.

Prix des repas scolaires

La redevance pour les repas servis dans les écoles communales a été revue légèrement à la hausse. Non pas pour remplir les caisses de la Commune, mais pour s’adapter aux prix du marché, qui eux, ont augmenté. Désormais, pour les primaires, le prix d’un potage sera de 0,60€ (auparavant 0,55€), le prix d’un sandwich sera de 2,80€ (auparavant 2,70€). Le repas avec potage reste, lui, inchangé (3,50€). Pour les maternelles, le potage passe également de 0,55€ à 0,60€, le sandwich passe de 2€ à 2,20€ et le prix repas avec potage reste identique, à savoir 2,90€. Précisons aussi que pour le prêt de matériel communal, désormais, la caution de 125€ ne sera plus réclamée, mais la perte ou la dégradation d’un bien prêté sera facturée. En cas de non-paiement, des sanctions seront prises.

Plan de mobilité

Pour terminer, le plan de mobilité de la Commune de Tintigny a été approuvé et sera transmis au Gouvernement wallon. La population a eu l’occasion d’assister à une présentation publique, voici quelques mois, mais aussi de donner son avis lors de l’enquête publique .

"Nous avons pris compte de toutes les remarques reçues. Une réponse appropriée a été apportée. Je regrette néanmoins de ne pas avoir vu énormément de monde lors de la présentation, alors que c’est un sujet qui intéresse beaucoup les citoyens", déplore l’échevin Destrée. La minorité s’est abstenue, sauf Timothé Denis. Christelle Mathieu a, quant à elle, déclaré:"Je salue le lourd travail effectué, mais je ne peux valider l’ensemble de toutes les mesures. Je préfère valider point par point, car certaines me paraissent absurdes."