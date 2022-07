Le Gaume Jazz va vibrer plus que jamais du 12 au 14août

Trois jours en fête avec une programmation en relief (NDLR: nous reviendrons dans les prochaines semaines sur une vision plus élargie du festival). Dans une ambiance festive, simple et conviviale bien connue des habitués, seul(e), en famille ou entre amis, on partage un bouillonnement artistique et musical intense. Chaque édition, depuis plus de trente ans, le confirme.

Vendredi 12 août

Carte blanche à Fabrice Alleman. Saxophoniste ténor et soprano, clarinettiste et compositeur, Fabrice Alleman est l’un des plus grands jazzmen belges modernes. Au programme, Chet’s Spirit. Un projet librement inspiré du monde sonore de Chet Baker, celui-ci ayant profondément marqué le saxophoniste belge. À vivre en live, une suite de compositions personnelles écrites dans cet esprit et quelques grands standards revisités. Avec Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse, Nicola Andrioli au piano et Philip Catherine, qu’on ne présente plus, en invité. Ce sera certes un des moments les plus intenses du festival. Le même soir, clin d’œil à "Tootsologie", par le quartet de Antonio Serrano (SP).

Samedi 13 août

Moment attendu avec Yôkaï, formation bruxelloise fondée en 2011, aujourd’hui composée de huit musiciens multi-instrumentistes issus des scènes jazz, rock et des musiques improvisées. Concert rafraîchissant à l’horizon, grâce à un savoureux cocktail entre jazz, rock psyché et world music, flirtant avec les BO d’Ennio Morricone ou Vladimir Cosma.

Dimanche 14 août

Pour entamer la journée, la création Pia Salvia et Noam Israeli (IL-BE), une harpiste belge unifie genres et influences. À vivre aussi la carte blanche à Margaux Vranken qui présentera son nouveau CD. Retour de Fabrice Alleman avec Together in spirit , déclinaison intimiste d’une vision musicale totale sur fond de carte blanche. Et on en passe. Autant de découvertes que de talents confirmés. Le décor est planté dans les grandes lignes. Côté pratique, il est bon de savoir que les tarifs des entrées sont diminués par rapport aux éditions précédentes. " Vu le contexte de crise qui touche la population, les tarifs des achats “online” ont été diminués par rapport aux tarifs des années passées, glisse Jean-Pierre Bissot, directeur du festival. De plus, les jeunes de 13 à 30 ans bénéficient d’une réduction de 50% sur tous nos tarifs. L’entrée est gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans."

Infos pratiques: www.gaume-jazz.com